Zoraida Ávalos met fin à son mandat de procureure de la nation

Après trois ans, le mardi 29 mars, Zoraida Ávalos a cessé d'être en charge du Ministère public et a dit au revoir à ceux avec qui il a travaillé par le biais d'un message du Twitter de l'institution compte. L'ancienne procureure de la Nation a rappelé les conditions difficiles dans lesquelles elle devait exercer ses fonctions, surtout au milieu de la pandémie de COVID-19 qui n'est pas encore terminée.

« Au cours des trois années d'administration, deux ont été passées au milieu d'une pandémie ; et toute la période en période de bouleversement et de crise politique. Un fait qui nous permet de représenter graphiquement les critiques des temps auxquels nous avons été confrontés est le fait qu'en si peu de temps, le pays a eu quatre présidents de la République et trois congrès différents de la République », a déclaré Ávalos.

En outre, il a souligné que, compte tenu de la scène politique difficile qu'il devait traverser, il devait déposer diverses plaintes auprès des membres de la classe politique. « J'ai dû occuper le poste digne de procureur de la nation dans les moments les plus difficiles de l'histoire récente de la République, ce qui montre que, au cours de ces trois années, mon bureau a déposé plus de 40 plaintes constitutionnelles contre de hauts responsables de présidents de la République, ministres d'Etat, membres du Congrès de la République, juges et procureurs suprêmes, entre autres », a-t-il déclaré sur le compte Twitter du parquet.

Martín Vizcarra, l'un des politiciens qui a été vacciné irrégulièrement.

Parmi les allégations les plus mémorables, citons celle portée contre l'ancien président de la république, Martín Vizcarra Cornejo, à la suite de l'affaire Richard Swing pour trafic d'influence aggravé, détournement de fonds délibéré pour appropriation pour des tiers et crime de négociation incompatible. La plainte parvient également aux anciens ministres de la Culture : Patricia Balbuena Palacios, Ulla Holmquist Pachas et Sonia Guillén Oneeglio, pour des événements liés à l'embauche de Richard Cisneros au ministère de la Culture, entre 2018 et 2020.

« Une preuve claire qui soutient cette déclaration est le fait que les personnes interrogées et dénoncées appartiennent à différents secteurs politiques et à différentes institutions, ce qui est, en outre, la preuve tangible qu'elles ont occupé leurs fonctions avec une autonomie et une indépendance totales, sans aucun parti pris », a-t-il ajouté.

RELATION COMPLIQUÉE

Si quelque chose a caractérisé le passage d'Ávalos à la tête du ministère public, c'est la relation tendue entre la classe politique qui a parfois exigé des actions de sa part alors que dans d'autres l'a accusée de connivence avec ceux qui considéraient ses rivaux politiques. Au cours de ses trois années au pouvoir, il a reçu plusieurs attaques qu'il a mentionnées dans sa déclaration d'adieu.

« Si la personnalisation des attaques met les institutions et leur autonomie en sécurité, et que nous n'avons pas reculé d'un millimètre dans leur défense, ce sera le coût à payer. Notre principal devoir a été et sera de défendre l'autonomie et l'indépendance de l'institution contre toute ingérence présumée », a-t-il souligné.

À la fin, Zoraida Avalos a dit avoir « une autorité suffisante » et a souligné qu'elle n'a jamais tenté d'influencer dans des instances inférieures afin de nuire ou de favoriser qui que ce soit. « Mes déclarations sont tout à fait cohérentes avec mes actions », a-t-il dit. Il convient de rappeler que certains l'ont accusée de favoriser le président Pedro Castillo afin qu'il ne puisse pas faire l'objet d'une enquête.

Zoraida Ávalos a répondu à Pedro Castillo après avoir impliqué le parquet dans un complot contre lui

En outre, le président de la république lui-même, Pedro Castillo, l'a désignée comme faisant partie d'un complot visant à déstabiliser le pays après que les déclarations que Karelim López a faites au parquet pour tenter de devenir un collaborateur efficace aient été connues. « À cet égard, je rejette fermement l'affirmation du Président de la République selon laquelle nous, en tant que ministère public, serions dans un complot. C'est un mensonge. Tout le monde sait que nous menons diverses enquêtes dans différents secteurs. Personne ne dira que le ministère public travaille avec un parti pris politique », avait déclaré Avalos à l'époque.

