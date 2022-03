Récemment, la journaliste et présentatrice Melissa Martínez a utilisé ses réseaux sociaux pour évoquer une histoire dans laquelle elle était la protagoniste avec son partenaire, l'attaquant Matías Mier, qui joue pour Independiente Santa Fe.

La note, publiée par un portail sportif, intitulée « Melissa Martínez bat Matías Mier qui a attrapé les caméras », où ils mentionnaient un échange de coups qu'ils ont eus avec des gants de boxe au milieu d'un reportage réalisé par l'émission « La Red » de la chaîne Caracol. Là, le couple fait semblant d'être dans un match de boxe, mais tout se passe au milieu du pacifisme dont témoigne un baiser à la fin de ces impacts.

La présentatrice s'est également interrogée sur la manchette du portail d'information, demandant à ses abonnés dans une histoire Instagram ce qu'ils penseraient en voyant un titre comme ça.

« Si vous voyez un titre comme celui-ci dans un magazine, que pensez-vous ? Parce que je veux savoir si j'exagère », a déclaré l'Atlantic, précisant qu'elle avait également posé la question de confirmer si dans ce portail sportif « ils sont sortis d'ananas ». Elle a ensuite indiqué qu'elle se caractérise par sa patience et a partagé au passage la vidéo où elle échange plusieurs coups avec l'attaquant qui joue à Independiente Santa Fe.

Cela pourrait vous intéresser : La défense émotive de Francisco de Margarita Rosa à Francia Márquez : « Représente l'autorité »

« Vous me connaissez et vous savez que je suis une femme tranquille ; puis vous venez ici -sur le profil Instagram- et vous me demandez 'Meli, envoyez-nous la vidéo, que s'est-il passé ? » Alors dites-moi : « Est-ce que j'ai le droit d'être contrarié ou non ? » a déclaré le journaliste né à Soledad.

Ces « InstaStories » ont été reproduites par plusieurs récits de divertissement, dont l'un était « The Colombian Creole », et là les réactions n'ont pas tardé à venir : tandis que certains défendaient Martínez, d'autres qualifiaient les médias de « jaunes ».

« Ils sont passés de l'ananas, des moyens jaunâtres. Solidarité totale avec vous » ; « Ils sont passés, la vérité. Quelle tristesse et quel manque de professionnalisme dans le journalisme » ; « Vous avez parfaitement le droit d'être contrarié. Les médias ne donnent pas le droit de faire ce genre de choses juste pour gagner une audience » ; « Le jaunissement des pages d'actualités pour attirer l'attention » ; « S'il vous plaît, que faites-vous dans les médias, et vous étiez déjà une « victime », lancez une campagne pour les empêcher d'être aussi jaunâtres » étaient quelques-unes des réactions au message.

La réponse du portail d'actualités à l'article publié par Melissa Martínez

Le 29 mars, le site FutbolRed a publié un texte s'excusant auprès du couple pour le texte publié et qu'ils ont supprimé par la suite en raison de la viralisation de la vidéo de la présentatrice ; ils ont également indiqué qu'elle « n'exagère pas » en exprimant son agacement face au contenu écrit et où elle se trouve accusée d'avoir prétendument « battu » son couple.

« Il est important de préciser que nous n'avons jamais l'intention d'offenser ou de blesser qui que ce soit dans nos publications et que nous respectons les principes éthiques de confrontation des sources et de vérification de nos informations, mais ces notes, plus légères et plus virales, ont un piège qui est précisément la gêne que nous provoquons dans le journaliste susmentionné. Nous sommes tombés et c'est pourquoi nous offrons à elle et à son mari nos excuses sincères », ont déclaré les médias, précisant également qu'ils n'étaient pas les seuls à faire une note centrée sur ce moment vu dans « The Red ».

CONTINUEZ À LIRE