Une mort digne sans souffrance : le débat qui attire le Movimiento Ciudadano dans la politique mexicaine

Le débat parlementaire sur la promotion de nouveaux droits de l'homme et de nouvelles garanties individuelles a augmenté son niveau au Mexique, car tout en discutant de l'objection de conscience et de la légalisation de l'avortement dans la république, le Movimiento Ciudadano (MC) a attiré l'attention sur l'agenda de la mort digne sans souffrir, cela en vertu d'assurer le maximum de bien-être possible aux citoyens dans des situations médicales critiques, où la portée de la science moderne est dépassée.