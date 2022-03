Andrés Manuel López Obrador (AMLO), président du Mexique, a indiqué lors de sa dernière conférence matinale qu'il préparait une réforme de l'Institut national électoral (INE) et des différents tribunaux afin que ses membres, ainsi que leurs présidents, prennent place grâce au élections populaires.

Cela a attiré l'attention des opposants qui, à travers les réseaux sociaux, ont lancé divers messages contre l'initiative qu'AMLO chercherait à présenter devant le congrès, et certains ne l'ont pas fait par gentillesse, mais par fortes exigences et appels à l'attention du président et de ses partisans ou des supporters.

Ce fut le cas de Javier Lozano, secrétaire au travail et à la sécurité sociale au sein du gouvernement du paniste Felipe Calderón Hinojosa, qui a évoqué une vieille campagne contre le président.

Javier Lozano s'est montré l'un des plus forts critiques de Q4 PHOTO : GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

L'avocat et analyste, mais agissant en tant que sénateur de la République, a souligné qu'il s'agit « d'une des propositions les plus absurdes, démagogiques et stupides » dont il se souvient ces dernières années.

« Cela faisait longtemps, mais longtemps, que je n'avais pas rencontré une initiative aussi absurde, démagogique et stupide* que celle-ci. Heureusement, ce monsieur n'a pas les voix nécessaires. Mais c'est un danger pour le Mexique », a-t-il écrit sur son Twitter officiel.

En 2006, avant les élections présidentielles au cours desquelles Felipe Calderón a affronté Andrés Manuel López Obrador, un spot télévisé a été diffusé dans lequel le politicien de Tabasco était qualifié de « danger pour le Mexique ».

Parmi les affirmations qu'ils ont faites, il y avait celle de l'endettement présumé pour effectuer les travaux au deuxième étage du CDMX et de la mise en place de pensions, qui augmenteraient avec lui au pouvoir, et cela nous conduirait en tant que pays à une crise économique.

Le président a assuré qu'il cherchera à prendre l'initiative d'élire les administrateurs de l'INE par vote populaire PHOTO : DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM

Cela a été le résultat des promesses d'Andrés Manuel López Obrador de présenter une proposition de réforme constitutionnelle visant à « garantir la démocratie » , une fois terminé tout ce qui concerne la révocation du mandat.

Lors de sa plus récente conférence de presse depuis le Palacio Nacional, le président du Mexique a déclaré qu'il cherchera à proposer aux citoyens de choisir les conseillers électoraux et les juges des différents tribunaux au moyen d'un vote ouvert de leur propre décision.

« Le peuple choisira, est-ce fini ou j'espère que les accords cupulaires prendront fin, contrairement aux intérêts des peuples », étaient les mots que le président a utilisés lors de l'annonce de sa prochaine proposition au Congrès.

Pour donner plus de détails, il a indiqué que les trois branches du gouvernement (exécutif, législatif et judiciaire) présenteront probablement 20 citoyens, « d'une honnêteté incontestable » pour être nommés conseillers de l'Institut national électoral (INE).

L'INE n'a pas commenté la proposition AMLO REUTERS/Daniel Becerril

En outre, il a indiqué que tant dans ce domaine que dans le cas des magistrats des cours fédérales, la parité sera recherchée entre ses membres, tandis que la personne qui obtient la majorité des voix occupera le poste de conseiller, de conseiller, de ministre ou de ministre présidant.

Cela n'a pas seulement provoqué les réactions de la presse, car des membres de l'opposition, des analystes politiques et des membres de la société civile se sont opposés aux processus d'AMLO pour l'Institut électoral national, où aucune position n'a encore été prise sur la question.

