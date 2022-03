El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

Cela ne s'est pas bien passé avec les commentateurs colombiens d'ESPN Fútbol Colombia qui ont critiqué la Fédération colombienne de football (FCF) et ont rappelé que les entraîneurs Carlos Queiroz et Reinaldo Ruedo avaient exclu deux équipes lors de ces qualifications.

« Certains magiciens, certains magiciens de David Copperfield, qui ont mis fin à cela en trois ans et demi. Ils ont éliminé Pekerman pour avoir perdu aux pénalités en huitièmes de finale contre l'Angleterre en Coupe du monde (Russie 2018) et ils ont amené deux entraîneurs qui ont éliminé deux équipes d'une Coupe du monde : Queiroz a emmené la Colombie et l'Égypte (hors Coupe du monde) et Reinaldo Rueda au Chili et en Colombie (de la Coupe du monde) », a déclaré journaliste Antonio Casale.

Le stratège portugais en était à la première étape des qualifications sud-américaines en tête des « producteurs de café », puis a pris sa retraite en raison de mauvais résultats. Il a pris le poste d'entraîneur de l'équipe nationale égyptienne et n'a pas pu obtenir de bons résultats non plus en perdant la Coupe d'Afrique des Nations et n'a pas réussi à qualifier l'équipe de Mohamed Salah pour la Coupe du monde Qatar 2022, les deux matches contre le Sénégal. Après l'échec, l'entraîneur a annoncé sa retraite : il a mené 20 matches, dont il a remporté 13, fait match nul 2 et perdu 5 avec les 'Pharaons'.

De son côté, Reinaldo Rueda a subi le même sort que Queiroz : le Chili et la Colombie ne se sont pas qualifiés sous ses ordres. Avec « La Roja », Rueda a joué 27 matches, 17 matchs amicaux, 6 en Copa America et 4 en Playoffs. Parmi ceux-ci, il n'en a remporté que 9, 1 en séries éliminatoires, 2 en Coupe et 6 en amicaux, et a marqué 35 buts en faveur et 35 contre. Et avec l'équipe nationale colombienne, c'était similaire où elle n'a jamais eu de contact avec les joueurs ou les supporters malgré la victoire remportée ce mardi contre le Venezuela en visite. Déjà lors des qualifications 2006, la Colombie, sous ses ordres, avait été écartée d'un point de la Coupe du monde en Allemagne pour disputer le repêchage.

IDOLE COLOMBIENNE

L'ancien joueur colombien Faustino Asprilla, qui a qualifié son pays pour deux Coupes du monde (États-Unis 94 et France 98), a déclaré que la grosse erreur était d'embaucher un stratège étranger qui ne savait pas à quoi ressemblait le football café.

« C'est la faute si tu ne sais pas où tu vas. Le football colombien a une identité et depuis que nous l'avons perdu, nous n'avons plus bien joué. Il faut chercher ça : pourquoi avez-vous décidé de faire venir un entraîneur européen (Queiroz) alors que vous ne connaissiez pas le football colombien ou l'essence même du footballeur colombien ? » , a commenté ESPN Football Colombia.

L'ancienne idole de Parme, qui faisait partie de la génération dorée de la Colombie avec le « Train » de Valence, René Higuita et Carlos « El Pibe » Valderrama, a déclaré que le joueur de son pays est spécial et qu'il faut savoir comment le traiter, chose que l'entraîneur étranger n'a pas pu maintenir.

« Le footballeur colombien est spécial : il est trop haut ou il est très agrandi ou il tombe. Parce que nous sommes comme ça. Et les entraîneurs qu'ils ont amenés ici n'ont jamais su ce qu'était le football colombien et c'est comme ça que ça s'est terminé (avec l'élimination de la Coupe du monde) «, a-t-il conclu.

