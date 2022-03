Près de la moitié des pistes de la ligne 12 du métro CDMX changeront

Le système de transport collectif du métro de Mexico (STC) a annoncé mercredi qu'une intervention serait menée sur la section souterraine de la ligne 12 (Dorada), suspendue depuis la tragédie du 3 mai, où deux voitures se sont effondrées.

Lors d'une conférence de presse, le directeur du métro, Guillermo Calderón, a expliqué que 4,5 des 11,9 kilomètres de routes existantes seront remplacés, c'est-à-dire le tronçon allant des stations Atlalilco au Parque de los Venados.

Les travaux consistent en la réhabilitation de la sous-base, il sera donc nécessaire d'enlever environ 18 kilomètres linéaires de rails qui composent les deux voies, 20 000 tonnes de ballast dégradé, le changement de sept courbes et d'autres matériaux tels que des dizaines de traverses.

(Capture d'écran : Twitter/ @MetroCDMX)

« Ce projet révisé et mis à jour (...) corrobore l'exigence de changer le rail pour éviter les coûts d'entretien et la détérioration ondulatoire des rails ou une usure excessive des roues du train, nous le ferons dans ces sept virages », a-t-il expliqué.

Le responsable a déclaré que les travaux nécessiteront la démolition d'un mur superficiel du caisson du métro, afin d'entrer et de sortir les matériaux, les machines et les équipements nécessaires à la réhabilitation. Par conséquent, il sera nécessaire de fermer une voie sur l'Avenida Tláhuac, entre les rues 5 de Mayo et El Tanque.

Calderón a également annoncé les progrès réalisés dans l'entretien du système de drainage de la ligne 12, où ils ont déjà construit cinq ravines qui serviront à prévenir les inondations sur les routes et réparé 172 fuites.





Plus d'informations en cours de développement.