Plus de 40 féminicides ont été signalés au Venezuela au cours des deux premiers mois de l'année

L'organisation vénézuélienne Utopix a rapporté mardi qu'au moins 41 féminicides se sont produits dans le pays des Caraïbes entre début janvier et fin février de cette année, ce qui représente en moyenne un meurtre d'une femme toutes les 35 heures.

« De la part de l'État, il n'y a pas de proposition concrète pour résoudre ce problème, ce qui montre seulement la grande lacune qui existe dans les politiques publiques liées à la prévention, à la prise en charge et à l'atténuation de la violence sexiste à l'égard des femmes », a déclaré l'ONG sur son site officiel.

En janvier, 23 cas ont été documentés et le 18 février, dont quatre ont été enregistrés dans l'État de Miranda, trois à Carabobo, deux dans chacune des régions de Lara, Bolivar et Caracas, et un dans Delta Amacuro, La Guaira, Anzoátegui, Guárico et Táchira.

L'ONG a expliqué que la plupart des victimes de fémicide avaient entre 36 et 40 ans, avec un pic entre 31 et 35 ans et 46 à 50 ans.

Sur les 18 féminicides enregistrés en février, huit ont été commis avec des armes blanches, quatre cas d'asphyxie mécanique, deux impliquant des armes à feu, un cas de noyade et un meurtre par coups de poing ; toutefois, la cause du décès des deux autres cas n'est pas connue.

L'organisation a indiqué que, sur les 18 cas, dans cinq cas, ils ont laissé les corps des victimes sur la voie publique ; dans quatre cas, les victimes ont été torturées ; dans trois cas, elles ont été portées disparues ; et dans trois autres cas, des femmes ont été victimes d'abus sexuels.

En janvier, 23 cas ont été documentés et en février 18 (EFE/Rayner Peña R./Archive)

D'autre part, Utopix a souligné que, sur un total de 19 féminicides, quatre sont emprisonnés, trois se sont évadés et trois se sont suicidés, tandis que sur les neuf autres, il n'y a aucune information.

« Face à cette réalité, nous devons la rendre visible et donner la parole aux femmes et aux filles décédées des suites de violences féminicides, en exigeant une action urgente de la part de l'État vénézuélien face à la recrudescence de la violence et en dénonçant l'impunité qui protège souvent ces agresseurs », a déclaré l'organisation.

Mardi, le dictateur du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré, lors du Congrès des femmes vénézuéliennes 2022, que l'une des principales tâches des femmes était de « gestate ».

« Sans les femmes, il n'y aurait tout simplement pas de société, la courageuse de la révolution. Les femmes, nous le savons, ont de grandes tâches dans la vie : la tâche d'accoucher, d'accoucher ; la tâche de forger, de former, d'élever ; de construire des valeurs. Toutes les femmes ont, dans leur profonde innocence, un sens inné de protéger et d'aimer l'humanité », a déclaré le président, sans évoquer les féminicides qui ont été signalés dans le pays ces dernières années.

Selon Utopix, les féminicides ont augmenté de façon alarmante en 2020 avec le meurtre d'une femme toutes les 34 heures, par rapport à 2016, où le fémicide se produisait toutes les 72 heures.

En 2021, la moyenne était d'un fémicide toutes les 36 heures.

Au milieu de ce mois, l'ONG vénézuélienne Comité des proches des victimes de Caracazo (Cofavic) a présenté son rapport « Violence contre les femmes vénézuéliennes », dans lequel 1 821 décès violents de femmes ont été enregistrés entre 2017 et 2021, dont 53 % étaient des féminicides.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :