Pâques : savoir ce qu'est le triduum pascal et quelle en est l'origine

La Semaine Sainte a des origines purement religieuses et est pleine de ferveur. Dans le cas du mot triduum, il est également lié à la religion et en particulier à la religion catholique et fait référence à la préparation, c'est-à-dire à la commande avant l'événement ou l'événement spécial ou souhaité.

Par exemple, dans le domaine religieux, nous comprenons qu' avant la fête et le culte d'un saint, les gens doivent se préparer des jours à l'avance (trois pour être précis). La préparation peut également se faire de manière spirituelle et mentale.

TRIDUO PASCUAL

La signification spécifique du triduum pascal est les trois jours de préparation précédant la fête de Pâques. Ceux-ci sont compris par jeudi, vendredi et samedi de la semaine sainte, car rappelons-nous que le dimanche est le jour où Jésus a été ressuscité, selon l'Église catholique. Dans le cas de la Bible, elle indique que le Christ a été ressuscité le troisième jour, mais elle ne précise pas le jour en tant que tel.

AUTRES SIGNIFICATIONS DE PASCUAL TRIDUUM

Dans le cas du nouveau calendrier et des normes liturgiques de la Semaine Sainte, l'approche est différente. Le triduum est un nouveau début de l'année liturgique, car c'est le jour où il est ressuscité, c'est-à-dire le jour où tout est né de nouveau, ainsi que des opportunités, depuis que la vie a été restaurée.

Après cela, on comprend que la durée du triduum est prolongée. Cette unification de la célébration pascale est davantage conforme à l'esprit du Nouveau Testament et à la tradition paléochrétienne.

Le Christ lui-même, lorsqu'il a fait allusion à sa passion et à sa mort, ne les a jamais dissociés de sa résurrection. Dans l'évangile du mercredi de la deuxième semaine de Carême (Mt 20, 17-28), il parle d'eux ensemble : « Ils le condamneront à mort et le livreront aux Gentils pour se moquer de lui, le fouetter et le crucifier, et le troisième jour, il ressuscitera ».

L'évêque de Milan, dans un de ses écrits, fait référence aux trois jours saints (triduum illud sacrum) comme les trois jours où il a souffert, a été dans la tombe et est ressuscité, les trois jours auxquels il a fait référence quand il a dit : « Détruisez ce temple et dans trois jours je le reconstruirai. »

Saint Augustin, dans une de ses lettres, les désigne comme « les trois jours les plus sacrés de la crucifixion, de l'enterrement et de la résurrection du Christ ».

Ces trois jours, qui commencent par la messe du soir du Jeudi Saint et se terminent par la prière de la veille du Le dimanche de Pâques, ils forment une unité, doivent être considérés comme tels.

PÂQUES À LA SEMAINE SAINTE

Bref, la Pâques chrétienne consiste essentiellement en une célébration de trois jours, qui comprend les jours les plus douloureux du corps et de l'âme et les plus brillants les facettes du Christ.

Les différentes phases du mystère pascal se prolongent tout au long des trois jours comme dans un triptyque : chacune des trois peintures illustre une partie du scène, mais à la fin, tous ensemble, ils forment un seul fait. Chaque image est complète en elle-même, mais elle doit être vue en relation avec les deux autres.

Le vendredi, comme le samedi saint, ne fait pas officiellement partie du carême. Selon le nouveau calendrier, le carême commence le mercredi des cendres et se termine le jeudi saint, à l'exclusion de la messe du repas du Seigneur. Le vendredi et le samedi de la Semaine Sainte ne sont pas les deux derniers jours du carême, mais les deux premiers jours du « saint triduum ».

