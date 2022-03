Paolo Guerrero et Jefferson Farfan se sont exprimés après la qualification de l'équipe nationale péruvienne pour le repêchage

Le Pérou a battu le Paraguay 2-0 au stade national et est resté dans la zone éliminatoire des éliminatoires du Qatar 2022. Deux références du « bicolore » se sont exprimées après une nouvelle réalisation de leurs collègues, Paolo Guerrero et Jefferson Farfán ont publié un message émouvant sur leurs réseaux sociaux.

Le premier était le « Predator ». « Félicitations aux garçons pour ce grand triomphe, pour avoir donné cette joie à tout le Pérou. Le Pérou est fier de vous tous, pour vos efforts, vos sacrifices, pour tout ce que vous avez investi lors de ces qualifications. Allons-y au Pérou. »

« Rendons le Pérou de plus en plus grand qu'il ne l'est déjà, sans limites », a conclu le capitaine du 'blanc-rouge', qui a accompagné son histoire d'une photo du drapeau péruvien.

La « Foquita » n'a pas pu assister au stade, mais a vécu le match dans le confort de sa maison. « Thank you band that joy », a publié le joueur d'Alianza Lima avec une photo de la fin des fiançailles.

Photo : Instagram