Monique Pardo nie Andrés Hurtado au sujet d'un don de 2 000 dollars : « On ne m'a pas donné de soleil »

Monique Pardo a brisé son silence et s'est exprimée sur la récente controverse qui a été causée par le don des 2000 dollars que le chauffeur Andrés Hurtado a prétendu à ont donné pour l'événement qu'il organise le chanteur, qui est en mauvaise santé et où divers artistes péruviens assisteront.

Rappelons que samedi dernier, le 26 mars, le présentateur de télévision a compté lors de son émission Sabado avec Andrés qu'il avait donné 2 mille dollars à Manolo Rojas, qui est l'organisateur du spectacle pro salud de l'interprète de « Caramelo ».

Cependant, l'acteur comique a révélé qu'on ne lui avait donné que l'initiale de cet argent et a demandé à l'animateur de télévision de compléter le montant, à l'approche du jour de l'événement. Maintenant, elle est rejointe par Monique Pardo, mais au contraire, elle dit qu'on ne lui a pas donné de soleil ni vu d'argent.

« La seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis très excité et que M. Andrés Hurtado ne m'a pas donné un seul soleil (...) J'ai pensé que c'était une blague et, publiquement, j'ai demandé à Manolo Rojos, qui est l'organisateur (...) J'ai été stupéfaite », a-t-elle déclaré dans une interview avec lui au journal Correo.

Elle n'a pas hésité non plus à souligner son admiration pour le père de Josetty et Génessis Hurtado, mais a demandé que si quelque chose devait être donné, ils le lui donnent directement. Il a même fait remarquer qu'il avait consulté Manolo Rojas au sujet de l'argent et qu'il lui avait dit que c'était une blague.

« Si vous voulez me donner quelque chose, M. Andrés Hurtado, que j'admire (...) de me le donner. M. Manolo Rojas m'a dit que c'était une blague », a-t-il dit.

« Personne ne m'a donné de soleil (...) Je pourrais l'utiliser s'ils m'aident, je paie pour ma guérison (...) s'ils vont m'aider, qu'ils m'aident personnellement, on m'a dit que c'est une blague, ce serait bien si je répondais, parce qu'il m'a aidé avec un cardiologue », a-t-il ajouté.

Rappelons que Monique Pardo a annoncé que son accident dans l'émission The Artist of the Year était la principale raison pour laquelle elle a cessé d'apparaître à la télévision et ce qui a causé ses gros frais médicaux ainsi que des maux dans votre corps.

Il est à noter que l'événement aura lieu ce jeudi 30 mars à Barranco et sera suivi par Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre autres comédiens, chanteurs et artistes.

L'artiste national a été admis à la clinique en cas d'urgence. (Photo : Instagram)

MONIQUE PARDO A TENTÉ DE S'ENLEVER LA VIE

Monique Pardo n'a jamais imaginé qu'elle essaierait de s'enlever la vie après la dure chute qu'elle a subie lors de sa participation à L'artiste de l'année. Selon son témoignage pour un journal local, il a été plongé dans une profonde dépression lorsqu'il a constaté que son état de santé avait été gravement affecté.

« J'allais me suicider quand j'ai eu l'arme. Les mépris, la solitude dans laquelle j'étais, les peurs que j'avais de mourir sans aide, tout cela m'a conduit à un état... » , a déclaré l'ex-vedette.

Il a également déclaré que lorsqu'il était sur le point de prendre une décision de mettre fin à ses jours, il a reçu un appel d'Espagne, l'avocat Jorge Alberti, qui lui a offert un soutien juridique pour intenter une action en justice contre Gisela Valcárcel.

« Quand j'étais avec le pistolet dans la main, le téléphone a sonné et c'était Jorge Albertini, un panéliste espagnol pour Antena 3. Il m'a dit : « Monique, tu es l'icône numéro 1 du Pérou, l'icône culturelle pop du Pérou. Tu ne peux pas baisser la tête, je vais t'aider. 'Il m'a envoyé un pool d'avocats et ce sont probablement eux qui font le procès. Cet homme-là m'a sauvé la vie », a-t-il dit.

