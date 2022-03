Météo au Mexique pour le 30 mars : le front froid 39 provoquera des vents forts dans le nord du pays

Imagen de archivo de un hombre viajando en bicicleta mientras palmeras son movidas por los vientos del Huracán Zeta en Cancún, México. 26 de octubre, 2020. REUTERS/Jorge Delgado/Archivo

La présence du 39e front froid en interaction avec le courant-jet subtropical provoquera des rafales de vent fortes à très fortes dans le nord et le nord-est du territoire national, selon les estimations du Système météorologique national. En revanche, au sud et au sud-est, l'afflux d'humidité de l'océan Pacifique, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes provoquera des pluies pouvant s'accompagner de chocs électriques.

Le Mexique enregistrera des températures minimales allant jusqu'à -10° C dans les régions montagneuses de Durango et de Chihuahua, et jusqu'à -5° C en Basse-Californie, Sonora, Zacatecas et dans l'État du Mexique. En revanche, les sommets atteindront 45° C à Tamaulipas, San Luis Potosi, Jalisco, Michoacán, Queretaro, Hidalgo, Oaxaca et Veracruz.

Vallée du Mexique : Il est prévu au cours de la matinée, environnement froid dans les zones élevées qui entourent la région. Pour le reste de la journée, un ciel partiellement nuageux et aucune pluie ne sont attendus à Mexico et dans l'État du Mexique. L'après-midi, l'ambiance sera chaude à chaude.

À Mexico, une température minimale de 11 à 13° C et un maximum de 29 à 31° C est prévue. Pour la capitale de l'État du Mexique, température minimale de 3 à 5 °C et maximum de 25 à 27 °C.

Temps au Mexique pour le 30 mars 2022. Photo : @conagua_clima

Péninsule de Basse-Californie : ciel partiellement nuageux. Pas de pluie en Basse-Californie et en Basse-Californie du Sud. Environnement matinal du froid au très froid avec du gel à l'aube sur les montagnes du nord de la Basse-Californie. Ambiance du soir allant de tempérée à chaude.

Pacifique Nord : ciel dégagé le matin et partiellement nuageux l'après-midi. Il ne pleut pas dans la région. Environnement matinal du froid au très froid avec du gel à l'aube dans les montagnes de Sonora et tempéré le matin à Sinaloa. L'après-midi, l'atmosphère dominera du chaud au chaud.

Pacifique central : ciel partiellement nuageux et pas de pluie dans la région. Environnement matinal froid à frais avec risque de gel à l'aube sur les montagnes de Jalisco (nord). L'après-midi, environnement chaud à très chaud.

Pacifique Sud : ciel partiellement nuageux avec des pluies isolées pouvant être accompagnées de décharges électriques à Oaxaca et au Chiapas ; pas de pluie dans le Guerrero. Atmosphère fraîche le matin et chaude à très chaude l'après-midi.

Temps au Mexique pour le 30 mars 2022. Photo : @conagua_clima

Golfe du Mexique : ciel partiellement nuageux et pas de pluie dans la région. Atmosphère fraîche à chaude le matin et l'après-midi, environnement chaud à très chaud. Vent du nord et du sud-est entre 15 et 30 km/h avec des rafales de 60 à 80 km/h et probabilité de sauts à Tamaulipas.

Péninsule du Yucatan : ciel partiellement nuageux la plupart de la journée avec des pluies isolées sur la péninsule. Ambiance matinale chaude et chaude à très chaude l'après-midi.

Mesa del Norte : ciel clair à partiellement nuageux. Il ne pleut pas dans la région. Environnement matinal très froid avec du gel à l'aube dans les régions de Chihuahua, Durango et Zacatecas. L'après-midi, ambiance chaleureuse dans la région.

Mesa Central : ciel partiellement nuageux sans pluie dans une grande partie de la région, partiellement nuageux avec une probabilité de précipitations isolées pouvant être accompagnées de chocs électriques dans les régions de Puebla. Ambiance matinale allant du froid au frais et chaud à très chaud l'après-midi.

