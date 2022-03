L'Ukraine a assuré que la Russie retirait ses unités militaires de Kiev et de Tchernigov pour se concentrer sur l'est du pays

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

Les forces armées ukrainiennes ont déclaré mardi que la Russie avait retiré ses unités militaires des régions de Kiev et de Tchernigov pour concentrer ses efforts dans l'est du pays, mais ont averti que cette action visait à « induire en erreur » les dirigeants militaires ukrainiens.

« Il vise à tromper la direction militaire des forces armées ukrainiennes et à créer une idée fausse sur le refus de la Russie d'encercler Kiev », a-t-il déclaré dans un rapport publié sur son profil Facebook officiel, ajoutant que le soi-disant « retrait des troupes » est, en fait, une rotation d'unités individuelles.

« En direction de Donetsk, les envahisseurs russes continuent de tirer. Ils ont mené des frappes aériennes et des missiles dans les régions de Kreminna et de Marioupol. L'ennemi a concentré ses principaux efforts sur la prise de contrôle des colonies de Popasna et de Rubizhne (Lougansk), ainsi que sur la capture complète de Marioupol. Cela n'a pas abouti », ont déclaré les forces armées ukrainiennes.

Ils ont également expliqué que les troupes russes avaient bombardé les positions des unités ukrainiennes près du village de Stepnogorsk et des villes d'Orikhove et de Hulyaipole dans la région de Zaporijia avec de l'artillerie.

Les forces armées ont déclaré que les soldats russes continuaient de tirer et de mener des frappes aériennes de missiles dans les régions de Kreminna et Mariupol.

« Dans les zones des villages de Novokarlivka et Luhivske, l'ennemi continue de constituer des équipes de fortification des positions occupées et d'installer des champs de mines. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans les zones opérationnelles de la mer Noire et d'Azov », ont-ils déclaré.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré que les pourparlers avec les négociateurs russes avaient donné des signes positifs, mais a averti qu'on ne pouvait pas faire confiance à la Russie.

La Russie a annoncé après les pourparlers de mardi entre la délégation ukraino-russe à Istanbul, en Turquie, qu'elle réduirait considérablement les opérations militaires près de la capitale ukrainienne, Kiev, et de la ville de Tchernihiv, dans le nord du pays.

Les États-Unis et d'autres pays ont déjà exprimé leur scepticisme face à l'annonce de la Russie.

Dans un discours vidéo mardi soir, Zelensky a déclaré que les « actions courageuses et efficaces » des troupes ukrainiennes avaient contraint la Russie à réduire son action à Kiev et à Tchernihiv.

Il a déclaré que l'Ukraine poursuivra le processus de négociation « dans la mesure où cela dépend de nous », mais a souligné la méfiance dans « les mots qui viennent des représentants du pays qui continuent de se battre pour nous détruire ».

Zelensky a déclaré que les négociateurs ukrainiens ne compromettront pas « la souveraineté et l'intégrité territoriale ».

La Russie s'est engagée mardi à une désescalade autour de Kiev et d'une autre ville ukrainienne, mais les puissances occidentales ont appelé à ne pas baisser la garde tant qu'elles n'auront pas vérifié que Moscou tient parole.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :