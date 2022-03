Luisa Fernanda W et Pipe Bueno ont révélé plusieurs secrets à propos de leur restaurant mexicain

La popularité du Rancho MX, le restaurant et le bar de l'influenceuse Luisa Fernanda W et de la chanteuse de musique populaire Pipe Bueno, continue d'être évoquée, cette fois, car une interview que les deux ont accordée au producteur mexicain connu sous le nom de Badabun était connue.

L'établissement, situé dans la municipalité de Cajicá (au nord de La Sabana de Bogotá), a été présenté sur l'enregistrement comme un établissement qui bénéficie d'un grand espace, étant donné qu'il s'agit d'un pays, et possède divers environnements où ses clients apprécient la cuisine mexicaine et les présentations artistiques qui s'y déroulent.

De grands espaces verts, des bâtiments de style colonial, des fontaines d'eau et de larges couloirs sont d'autres caractéristiques illustrées par les images du projet inauguré il y a 8 mois et est devenu l'un des favoris de la capitale colombienne et de ses environs.

En fait, Luisa Fernanda W et Pipe Bueno leur ont expliqué pourquoi ils ont investi leurs économies dans cette entreprise et non dans d'autres qu'ils connaissaient déjà, comme les réseaux sociaux ou la musique.

De même, l'interprète de « Cupidon a échoué » et « Tu serais parti avant » était fier parce que l'idée, née en compagnie d'un troisième partenaire, a créé plus de 400 emplois directs en pleine relance économique.

Quant aux défis auxquels ils ont été confrontés en pariant sur le « manito » alimentaire du pays, Pipe Bueno a averti que le plus grand défi était les tortillas pour les tacos, car il prévient qu' « un bon Mexicain reconnaît la bonne omelette sur des kilomètres ». C'est pourquoi des chefs nés au Mexique ont été embauchés.

Le Caleño a également révélé que Maluma, un de ses amis et parrain de son fils Máximo, lui avait promis qu'après avoir rempli ses engagements professionnels à l'extérieur du pays, il reviendrait voir Rancho MX et profiter de tout ce qu'ils ont à offrir.

Dans une autre partie de la conversation, Luisa Fernanda W a déclaré que Maluma était très « authentique » et était généralement heureuse des réalisations de ses amis. Elle confirme donc qu'ils l'auront bientôt.

« Il vient, mais depuis que la tournée américaine l'a emmené et qu'il travaille, mais je ne sais pas si vous savez, c'est un fan de musique mexicaine régionale, il aime avoir une bonne tequila et attend sa visite ici », a ajouté Pipe Bueno.

En outre, l'influenceuse d'Antioquia a mentionné que son amour pour le Mexique est très grand, entre autres, parce que c'est dans ce pays qu'elle et son partenaire ont découvert sa grossesse.

Regardez l'interview complète ici :