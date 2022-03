L'invasion de l'Ukraine a fait de Vladimir Poutine la personne la plus réputée de l'histoire d'Internet

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

La guerre et l'invasion de l'Ukraine ont fait du président russe Vladimir Poutine la personne la plus réputée de l'histoire d'Internet, et les réseaux ont été inondés de millions de nouvelles et de messages de mépris à son égard.

Depuis qu'il a décidé d'envahir l'Ukraine le 24 février, il y a eu plus de 12 millions d'articles négatifs (uniquement en espagnol), des milliers de tweets, des vidéos critiques devenues virales sur divers réseaux sociaux, des étiquettes ou des hashtags, et de nombreuses campagnes de marketing pour promouvoir des t-shirts ou des objets qui expriment le rejet de l'invasion et le président russe.

Les données proviennent de l'Observatoire espagnol de l'Internet, une entité privée créée il y a 20 ans et spécialisée dans l'analyse des tendances et des phénomènes liés au réseau.

Les données publiées ce mercredi par l'Observatoire révèlent que ces dernières semaines le réseau est devenu l'écho et le reflet du rejet généré par cette guerre, et ont souligné que cet événement a conduit à l'émergence de nouveaux archétypes de « haters » (« haters »), de trolls, de « punishers » (« punishers »), « mercenaires de guerre » et « cybersaboteurs ».

Le conflit de guerre a conduit, selon l'Observatoire, à une succession de millions d'opinions négatives, d'adjectifs disqualifiants, de tweets incendiaires et de groupes anti-Poutine qui ont été publiés sur Facebook ou Telegram.

Certains des principaux moteurs de recherche sur Internet ont modifié les suggestions de recherche et associent le nom de Poutine à des termes tels que « guerre », « fortune personnelle », « génocide Ukraine » ou « empoisonnement ».

Les blogs qui font allusion à la corruption présumée des oligarques, à la fortune de Poutine à l'étranger, à ses amants, à ses enfants secrets et même aux projets de mettre fin à la vie du dirigeant russe ont également proliféré sur Internet.

(Avec des informations d'EFE)

CONTINUEZ À LIRE :