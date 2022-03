L'exécutif annonce un accord avec les transporteurs pour lever la grève et le blocus des routes dans tout le pays

Le chef du cabinet ministériel, Aníbal Torres, a déclaré cet après-midi que l'exécutif a conclu des accords avec des groupes de transporteurs en vue de lever la grève au niveau national . Il a fait ces déclarations lors d'une conférence de presse après avoir tenu une session du Conseil des ministres, où il a également annoncé qu'« aucune mesure de force n'est prévue » contre les personnes qui continuent de subir le chômage dans diverses régions du pays.

« Hier (mardi 29 mars), une réunion a déjà eu lieu et un accord a été conclu avec le Syndicat national des transporteurs et la Confédération des transporteurs du Pérou, qui se sont engagés à pour lever la grève et ne pas prendre les pistes . Mais il existe de petits groupes de personnes quelque peu intransigeantes qui continuent cette mesure », a déclaré Torres.

Parmi les points convenus, le premier ministre a souligné que l'État s'était engagé à simplifier et à accélérer le retour de la taxe de consommation sélective (ISC) faite aux transporteurs (auparavant, elle durait 70 jours, elle sera maintenant de 30 jours). Le remboursement, a-t-il expliqué, se fera par la méthode de dépôt sur un compte bancaire. La mesure couvre également le service de transport de personnes au niveau régional.

Il a ajouté que le retour sera également étendu aux transporteurs du service régulier de transport de personnes au niveau régional. « Il a également été convenu d'établir une dette extérieure de 100 millions de dollars auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. »

À un autre moment de la conférence, il a déclaré que l'augmentation du carburant n'est pas seulement pour le Pérou, « mais pour le reste du monde, et qu'elle est due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a conduit à la hausse du prix du pétrole et du carburant en général ».

HAUSSE DES PRIX DU PANIER DE BASE

En ce qui concerne l'augmentation du prix des produits du panier de base, le chef d'état-major a souligné qu'elle était due à la hausse du prix du pétrole par le invasion de la Russie en Ukraine.

« Ces produits de première nécessité augmentent dans notre pays, comme dans le reste du monde. Pas à cause de facteurs internes, mais à cause de facteurs externes, comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine », a-t-il déclaré à la presse.

« Nous prenons des mesures en interne concernant la réduction du carburant, mais nous ne pouvons pas intervenir sur le marché. Comme quelqu'un le suggère, nous ne pouvons pas par la loi réduire les prix parce que dans un système économique comme le nôtre, qui est une économie sociale de marché, la Constitution ne le permet pas et cela créerait une incertitude juridique », a-t-il poursuivi.

En ce sens, il a recommandé à la population de consommer des aliments dont le prix n'augmente pas en raison de conflits extérieurs, tels que le poisson. « Les prix de certains produits augmentent, mais à leur tour ils baissent pour d'autres, par exemple, le prix du poulet augmente, mais le prix du poisson, en particulier du chinchard, baisse. Nous devons nous habituer à consommer également les produits marins que notre mer peut nous fournir », a-t-il déclaré.

Enfin, il a de nouveau appelé à l'unité entre toutes les branches de l'État pour travailler ensemble à la résolution de nos problèmes. « La stabilité politique engendre l'instabilité économique. Nous avons beaucoup de problèmes, nous voyageons en permanence à l'intérieur du pays et la population nous dit « nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'égouts, nous n'avons pas de pistes, nous n'avons pas de trottoirs, nous n'avons pas d'électricité, les écoles ne se sentent pas bien, les hôpitaux sont rares ». devraient tous être d'accord ici pour pouvoir répondre aux besoins actuels du pays avec les prix des produits de première nécessité », a-t-il conclu.

