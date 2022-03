L'Europe a commencé à demander à ses citoyens de consommer moins d'énergie face au conflit gazier avec la Russie

FOTO DE ARCHIVO: Tubos de gas natural impresos en 3D sobre banderas de la UE y Rusia en esta ilustración tomada el 31 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/

Les craintes d'une crise de l'approvisionnement en gaz russe ont poussé certains pays européens à demander mercredi à leurs citoyens de consommer moins d'énergie.

Malgré le fait que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche pendant des mois et que les approvisionnements sont rares, la plupart des gouvernements ont évité de prendre une mesure qui, selon eux, pourrait être impopulaire, mais face à la crainte croissante que la Russie ferme les robinets, le message dans certaines capitales commence à changer.

« Chaque kilowatt-heure compte », a déclaré mercredi le ministre allemand de l'Economie Robert Habeck alors qu'il déclarait une « alerte précoce » sur une éventuelle urgence d'approvisionnement en gaz.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), basée à Paris, a déclaré que, lorsqu'ils sont à grande échelle, de petits changements de comportement peuvent réduire considérablement la demande de pétrole et de gaz.

Il estime que l'abaissement des thermostats des bâtiments de l'Union européenne de 2 degrés Celsius permettrait d'économiser 20 milliards de mètres cubes de gaz, soit environ 28 milliards de dollars aux prix courants.

La réduction de la demande pourrait réduire l'impact de toute crise de l'offre si la Russie réduit ses exportations (REUTERS/Johanna Geron)

Cela représente 13 % des 155 milliards de mètres cubes que 27 pays achètent chaque année à la Russie, qui représente à son tour 40 % de la consommation totale de gaz de l'UE.

Le gouvernement néerlandais a suivi l'Allemagne mercredi en annonçant qu'il lancerait une campagne ce week-end appelant les citoyens et les entreprises à consommer moins de gaz, tandis que le régulateur français a appelé les citoyens à essayer de réduire collectivement leur consommation.

Simone Tagliapietra, membre du groupe de réflexion Bruegel, a déclaré que les gouvernements auraient dû exhorter les citoyens à réduire leur consommation d'énergie il y a des mois pour aider à gérer la crise de l'approvisionnement, mais les politiciens ont résisté parce que ce message « sent l'austérité ».

« Chaque billion de mètres cubes de gaz que nous ne consommons pas est important. Ce gaz coûte très cher, et nous devons commencer à remplir les réservoirs d'ici l'hiver prochain », a-t-il dit.

Au lieu de demander aux consommateurs de réduire leur consommation d'énergie, les gouvernements ont jusqu'à présent principalement cherché des moyens de limiter les factures de services publics et de trouver d'autres sources de carburant.

La Suède, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont également annoncé ce mois-ci des mesures visant à réduire l'essence après que le prix du pétrole brut ait atteint son plus haut niveau depuis 2008, suscitant des critiques de la part des militants qui affirment que les mesures sont des subventions aux combustibles fossiles.

Mais depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le mois dernier, Bruxelles a décidé de réduire les importations de gaz russe en provenance de l'UE des deux tiers cette année et de mettre fin à son utilisation d'ici 2027.

Un gisement de gaz naturel en Allemagne (REUTERS/Fabian Bimmer)

La réduction de la demande pourrait réduire l'impact de toute crise de l'offre si la Russie réduisait ses exportations, ce qui est devenu une préoccupation majeure depuis que Moscou a déclaré la semaine dernière que les pays devraient commencer à payer le gaz en roubles.

Le plan détaillé de l'UE pour éliminer les combustibles fossiles russes est prévu pour mai, mais un projet publié ce mois-ci a montré que Bruxelles stimulerait les importations de gaz non russe, développerait les énergies renouvelables plus rapidement, échangerait des millions de chaudières à gaz contre des pompes à chaleur et rénoverait des bâtiments afin de consommer moins d'énergie.

Cependant, ces solutions prendront du temps, et la Commission européenne a déjà suggéré que les consommateurs pourraient contribuer à réduire la demande immédiatement.

« Leurs décisions concernant la quantité d'énergie qu'ils consomment déterminent la force de notre réaction face à la Russie », a déclaré le responsable de la politique climatique de l'UE, Frans Timmermans.

La réduction temporaire de la demande aiderait également les pays à accumuler du gaz pour l'hiver prochain et servirait de patch tout en garantissant des options durables pour remplacer le carburant russe, telles que la construction de parcs éoliens et solaires, la rénovation de bâtiments ou l'obtention de plus de gaz non russe.

