Les raisons qui conduiraient le Congrès à censurer définitivement le ministre de la Santé, Herán Condori

Hernán Condori pourrait passer ses derniers jours en tant que ministre de la Santé. Ce jeudi 31 mars, le Congrès débattra de sa censure et, apparemment, aurait les voix pour le retirer de ses fonctions sous de sérieux questions de son travail et de son aptitude à l'exercer.

La motion de censure a été déposée la semaine dernière et accuse Condori de promouvoir la vente de « l'eau en grappe » en attribuant des propriétés médicinales qui ne sont ni prouvées ni certifiées par aucune autorité officielle ou universitaire.

Le responsable de la santé est également blâmé pour avoir utilisé son statut médical « pour promouvoir le service de diagnostic du cancer du col de l'utérus sans avoir la spécialité de gynécologie ou d'oncologie ».

Autre raison de procéder à la censure, le document indique que Condori n'est pas au courant des fonctions qu'il doit exercer en tant que ministre de la Santé après le transfert d'un mineur de Cañete à Lima pour y être soigné.

« M. Hernán Condori Machado n'a pas non plus démontré sa capacité à exercer ses fonctions. Ainsi, d'après un examen du curriculum vitae et de l'expérience de gestion, on peut constater que le ministre de la Santé a été nommé directeur régional de la santé de Junín, mais à cette occasion, il a été démis de ses fonctions en raison d'un manque d'aptitude à exercer ses fonctions », indique un autre paragraphe de la motion de censure.

Il est également noté qu'à la suite de la nomination de Hernán Condori, plusieurs professionnels ont démissionné de postes de haut niveau, tels que des membres de l'équipe consultative de haut niveau, qui ont dénoncé « le fait de ne pas avoir les conditions nécessaires à l'exercice autonome au pouvoir » et que cela « affaiblit la politique de santé du Pérou État.

Les officiels qui ont quitté leurs fonctions sont : Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vasquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo et Gabriela Minaya Martinez. Le vice-ministre de la Santé publique de Minsa, Gustavo Rosell.

L e 25 février, la responsable des vaccinations, Gabriela Jiménez, a également quitté son poste - un poste élémentaire dans l'avancement de la vaccination contre la COVID-19 dans le pays. L'ancienne responsable a déclaré dans sa lettre de démission que les changements continus dans la Minsa affectaient la structure technique de sa région. En outre, il a signalé une série d'abus contre sa direction depuis l'entrée en fonction de Hernán Condori.

Gabriela Jiménez et Gustavo Rossell

ILS AURAIENT LES VOTES

L'opposition disposerait d'environ 72 voix en faveur de la motion de censure contre Hernán Condori et l'on espère qu'elle dépassera le nombre minimum d'adhésions requis pour démettre le fonctionnaire interrogé de ses fonctions.

Seuls Popular Force, Popular Renewal et Avanza Pais ont 43 voix pour. Ils pourraient être rejoints par 8 membres d'Acción Popular et 10 membres de l'Alliance pour le progrès (APP). De même, 3 législateurs de Somos Perú, 2 de Juntos por Peru —qui ont signé la motion— et environ 6 non groupés.

À cet égard, l'ancien ministre Oscar Ugarte a déclaré que le séjour de Condori à la tête de Minsa représentait un risque pour l'institution qui ne semble pas avoir de nord et que cela provoque « une paralysie qui ne nous permet pas de reprendre les choses les plus élémentaires, telles que la vaccination, le renforcement du premier niveau de soins et la prise en charge d'autres maladies [...]] Lorsqu'il y a un manque d'expérience et de préparation dans un poste aussi important qu'un ministre de la Santé, des gestes démagogiques apparaissent qui n'aident pas du tout la santé publique, mais génèrent des conditions de régression. »

Raúl Urquizo, doyen du Collège de médecine, a déclaré que « nous savons très bien quel devrait être le profil d'un ministre de la Santé. Quelle que soit sa couleur politique, il doit avoir de l'expérience en santé, en gestion, il doit être un leader en qui nous et la population pouvons avoir confiance. Le fait d'avoir un ministre qui ne possède pas ces caractéristiques engendre un énorme découragement. »

