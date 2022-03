Le Pérou au repêchage : les fans d'Iquitos sont allés à moto pour célébrer la victoire du Bicolor contre le Paraguay

Le Pérou a réussi à battre le Paraguay 2-0 pour se qualifier pour le repêchage pour un quota à la coupe du monde qui se tiendra au Qatar cette année. Les supporters péruviens n'ont pas manqué l'excitation du triomphe et sont descendus dans les rues du pays pour célébrer à leur manière cette journée de joie pour l'équipe nationale et leurs supporters. À Iquitos, un groupe de fans est allé à moto - également appelée moto - pour se joindre à la fête pour la victoire péruvienne.

Avec un drapeau péruvien sur l'épaule de l'un d'eux, ils ont traversé la place principale d'Iquitos, en groupes et en coordonnées qui ont attiré l'attention des passants. Avec un klaxon fort pour montrer sa joie devant le triomphe du blanc-rouge qui a réussi à assurer le match en première mi-temps avec des buts de Gianluca Lapadula et Yoshimar Yotún, ainsi qu'une performance magique du milieu de terrain Christian Cueva qui a réalisé une œuvre d'art pour aider « Bambino » dans le premier but.

Les images diffusées par Canal N montrent le moment où les voitures se rassemblent dans la région et montrent une séquence avec les lumières allumées pour suivre le même itinéraire, ce qui semble prévu au cas où le Pérou remporterait une victoire contre les Guaranis.

Avec des drapeaux et des klaxons, de plus en plus de mototaxis et de motos se sont joints à la tournée pour poursuivre la fête qui durera sûrement jusqu'au lendemain. Bien qu'il ait duré quelques secondes, il est marqué par la façon dont le football péruvien peut être synonyme de joie et d'unité dans un pays submergé par des crises constantes.

Les célébrations se poursuivent dans différentes régions du pays, lors d'une nuit qui nous rappelle ce qui s'est passé en 2017 lorsque le Pérou a également assuré le repêchage. Encore une fois, ils devront brûler la dernière cartouche pour la deuxième fois consécutive dans la coupe du monde.

Le Pérou a ouvert le score après 5 minutes. Christian Cueva a reçu le ballon à environ 35 mètres du but « Guaraní » et a testé toute sa qualité avec une assistance brillante pour le « Bambino ». Ce qui est arrivé ensuite a excité tous les Péruviens

Gianluca Lapadula a remporté le dos du dernier homme de l'équipe nationale paraguayenne, profilé pour sa droite avec quelques difficultés et a mis un touche subtile au ballon pour battre l'arc rival. La balle est arrivée avec quelques millisecondes d'incertitude.

Le « bicolore » a augmenté son avantage à 42 ′ du premier semestre. La visite n'a pas été clairement rejetée, 'Aladino' a fait une pièce de théâtre et a libéré pour Edison Flores, qui a levé la tête et a mis en place un grand centre pour le côté droit du terrain.

De ce côté, Yoshimar Yotún est apparu, qui a fait une énorme manœuvre pour remporter le but paraguayen. Le gardien de but a même touché le ballon, mais il n'a pas pu empêcher le ballon de franchir la ligne de but. De même, tellement énorme.

