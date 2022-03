Le Pérou au repêchage : c'est ainsi que les joueurs ont célébré dans les vestiaires après avoir battu le Paraguay

Après la grande fête sur le terrain du stade national, où le « Contigo Peru » n'a pas manqué, les joueurs de l'équipe nationale péruvienne ont continué avec joie dans les vestiaires. Plusieurs joueurs ont téléchargé des cartes postales sur leurs réseaux sociaux pour partager ce qu'ils ont vécu lors de ce moment intime. Ceux qui n'ont pas pu être présents étaient Gianluca Lapadula et Wilder Cartagena, qui se sont rendus au test antidopage.

La victoire 2-0 contre le Paraguay a provoqué des émotions et de la joie a été démontrée à différents moments. Obtenir la place pour les séries éliminatoires lors du dernier match des séries éliminatoires sud-américaines a provoqué un battage médiatique qui a duré plusieurs heures. Les joueurs ont quitté le colosse José Díaz vers 22 h 30 (heure péruvienne).

Sergio Peña et Yoshimar Yotún, auteur du deuxième but au Stade national avec de fabuleux ciseaux, ont pris un selfie et l'ont téléchargé sur leur compte Instagram officiel. Les deux étaient partants et ont de grandes chances d'être au Qatar 2022. Le joueur FF de Malmö était chargé de prendre la photo. Rappelons que « Yoshi » portait également le maillot du club suédois.

D'autre part, Carlos Zambrano a communiqué avec ses enfants en pleine célébration dans les vestiaires de la « roja blanche », qui, selon lui, était une fête. Le défenseur central de Boca Juniors est revenu prendre la position de départ dans le dos central et a accompagné Alexander Callens. Il a repris son niveau lors des derniers matches et les a démontrés contre l'albirroja.

LAPADULA ET CARTHAGÈNE N'ONT PAS PU CÉLÉBRER

Ceux qui se sont retrouvés sans célébrer avec toute l'équipe dans le vestiaire étaient Gianluca Lapadula et Wilder Cartagena, qui ont été choisis pour passer le test antidopage. Ces joueurs sont choisis après le match et sont généralement avertis lorsqu'ils se rendent aux vestiaires.

Celui qui a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux était ExAlianza Lima, qui s'est « plaint » de ne pas pouvoir être avec ses coéquipiers, ce qui a été partagé par 'Bambino', qui était chargé de mettre le premier but au stade national de Lima.

PEÑA ET LE MOMENT UNIQUE QU'IL A VÉCU EN QUITTANT LE STADE NATIONAL

Il est à peine sorti du colosse José Díaz dans sa voiture, des milliers de fans se sont approchés de sa voiture pour demander un autographe, enregistrer une vidéo et écouter un message d'accueil. Le brouhaha était si fort que la plupart d'entre eux ont frappé avec la paume de leurs mains la vitre de la voiture où ils se déplaçaient. Par précaution, le joueur suédois Malmö FF a préféré rester à l'intérieur, mais il a vécu un moment unique et inoubliable.

