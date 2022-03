Le moment embarrassant que Regina Blandón a connu pour ne pas avoir pu aller aux toilettes dans une pièce de théâtre

À de nombreuses reprises, les acteurs font face à différents défis sur scène et hors scène dans le cadre de leurs projets, des situations qui sont considérées comme faisant partie de leur métier. Ce fut le cas de l'expérience vécue par Regina Blandón lorsqu'elle faisait partie de la distribution de Happy, une mise en scène de Robert Caisley qui a été jouée au Théâtre de Milan situé à Mexico.

Comme jamais auparavant, l'interprète mexicaine a ouvert les portes de sa maison pour partager une partie de son intimité lors de l'interview qu'elle a accordée à When Nadie Sees Me, une émission YouTube animée par l'humoriste Isabel Fernández. Au cours de la conférence, l'actrice a rappelé qu'elle avait vécu il y a quelque temps une situation délicate parce qu'elle ne pouvait pas aller aux toilettes entre les pauses de la pièce susmentionnée.

La protagoniste de Guerra de Likes a commencé son histoire en expliquant que tout s'est passé en raison des accès et des espaces à l'intérieur du lieu, car elle ne pouvait pas se déplacer facilement une fois qu'elle était positionnée à sa place avant de monter sur scène.

(Capture YouTube : Isabel Fernández)

« Je descendais du vestiaire et je montais comme un tapanco qui était là, d'où je venais, et je ne retournais plus dans le vestiaire, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller aux toilettes, il n'y avait aucun moyen. J'ai donc dû faire pipi avant d'entrer, aller au tapanco, je versais mon mezcal et c'est tout », a-t-il raconté.

Regina Blandón a dit que son personnage était une femme qui buvait fréquemment, pour cette raison, pendant la pièce, elle a dû prétendre qu'elle buvait des boissons alcoolisées à l'aide d'eau et cela l'a amenée à sortir de la salle de bain entre les actes, mais elle ne pouvait rien faire à ce sujet pour pouvoir aller au toilettes.

Il y a eu un moment où je suis remonté, je me suis changé, je me suis peint et je suis revenu au plus bas. Donc, si au moment où j'étais là-haut, alors que j'étais encore à une heure de performance, j'avais envie de faire pipi, je devais faire pipi à ce moment-là même si c'était le cas [un peu] «, a-t-il poursuivi.

Du lit, Regina a avoué qu'elle ne ronfle pas d'habitude, mais son petit ami, Martín Altomaro, l'a fait. (Capture YouTube : Isabel Fernández)

Cette situation, couplée à la possibilité nulle de faire une pause pour se soulager entre les actes, l'a amené à prendre la décision de faire pipi dans le vestiaire sur une serviette, une situation qui lui est arrivée à plus d'une reprise.

« Un jour, je n'ai pas écouté [mon corps] bien sûr, j'ai dû faire pipi deux fois sur une serviette en disant : « P*ta, ne décharge pas bien [ma vessie] ». Puis j'ai déjà dit : « Personne ne touche à cette serviette, je la ramène chez moi, je la lave, excusez-moi », a-t-il déclaré.

Mais la mesure qu'il a prise n'a pas suffi, car la durée de la pièce n'a pas aidé et à d'autres occasions, il a dû se soulager dans un seau comme les compagnons de la distribution : « C'est pourquoi zéro modestie », a-t-il ajouté.

L'actrice a avoué quels sont ses aliments frits préférés. (Capture YouTube : Isabel Fernández)

