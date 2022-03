Le discours controversé que Ricky Gervais aurait prononcé lors de la cérémonie des Oscars 2022

77th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ricky Gervais. Paul Drinkwater/NBCUniversal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. NO SALES. NO ARCHIVES.





Après la controverse déclenchée par la gifle de Will Smith sur Chris Rock pour défendre Jada, son épouse, le producteur Ricky Gervais a publié une série de tweets montrant à quel point son discours aurait été acide lors de la cérémonie des Oscars 2022.

Dans son récit officiel, il a exprimé une série de citations qu'il aurait prononcées lors de l'événement, dans lesquelles il aborde de nombreux problèmes sociaux liés aux inégalités économiques et même à l'alopécie, une maladie dont souffre l'actrice Jada.

Dans l'un des tweets de l'écrivain de The Office - la version britannique originale -, il était possible de lire ce qui suit : « Je suis fier de dire que ce sont les Oscars les plus divers et les plus progressistes de l'histoire. Nous avons tous les collectifs qui sont sous le soleil. Excepté les pauvres, bien sûr. À ceux qui les donnent. »