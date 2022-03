Le chef de l'Église orthodoxe chrétienne a condamné les attaques de la Russie contre l'Ukraine

Le chef spirituel des chrétiens orthodoxes orientaux du monde entier a dénoncé l'attaque de la Russie contre l'Ukraine lors d'une visite en Pologne mardi, sans mentionner nommément la Russie ou son président, Vladimir Poutine.

Selon le New York Times, Bartholomew I a déclaré qu' « il est tout simplement impossible d'imaginer à quel point cette invasion atroce a dévasté le peuple ukrainien et le monde entier ». Le leader a participé ce mardi à une conférence de presse à Varsovie après avoir rencontré des réfugiés ukrainiens.

L'archevêque de Constantinople est considéré comme « le premier parmi ses pairs » parmi les dirigeants des Églises orthodoxes, mais n'a aucune autorité sur les juridictions des autres patriarches. La plupart ont également dénoncé l'invasion de l'Ukraine, à l'exception notable du chef de l'Église orthodoxe russe, le patriarche Cyrille Ier.

La publication note que la plupart des Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes, mais qu'ils sont divisés entre les églises russe et ukrainienne.

Ce n'est pas la première fois que le patriarche Bartholomée et le patriarche Cyrille, un allié de Poutine, se séparent. L'Église orthodoxe russe a rompu ses liens avec le patriarche Bartholomée après qu'il eut reconnu l'indépendance de l'Église orthodoxe ukrainienne en 2019.

Bien que le patriarche Cyrille n'ait pas condamné l'invasion russe, le principal dirigeant de l'église russe en Ukraine l'a fait, et le patriarche de l'église ukrainienne indépendante a appelé les membres à défendre le pays. « L'issue de la guerre pourrait décider de l'avenir de l'autorité religieuse en Ukraine », indique le rapport.

Mardi en Pologne, le patriarche Bartholomée a salué les citoyens polonais pour avoir accueilli des réfugiés d'Ukraine et a qualifié leur solidarité de « cadeau céleste » et de « seule chose capable de surmonter le mal et les ténèbres du monde ». Plus de deux millions de personnes ont franchi la frontière polonaise depuis le début de la guerre.

Bien que le patriarche Bartholomée n'ait pas mentionné nommément Poutine, un jour plus tôt, dans une déclaration adressée au président de la Pologne avant la rencontre des deux hommes, il a explicitement blâmé la Russie pour les violences qui ont créé une crise des réfugiés en Europe.

« Mon objectif exclusif ces jours-ci est d'être solidaire et de prier avec les millions de réfugiés qui ont été déplacés de force par l'agression injustifiée et injustifiable en cours, ainsi que la violence horrible et coûteuse causée par la Russie dans sa patrie souveraine de l'Ukraine », a-t-il déclaré.

L'archevêque Stanislaw Gadecki, président de la conférence des évêques catholiques romains en Pologne, qui a prié pour la paix avec le patriarche Bartholomée mardi, a condamné avec plus de force la Russie.

« De nombreuses actions de l'agresseur portent la marque d'un génocide », a déclaré l'archevêque lundi. Le pape François s'est également prononcé contre la guerre, mais il a évité de nommer la Russie ou Poutine.

