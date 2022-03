Le Bureau du contrôleur prévient que la mise en œuvre du PAE n'a pas commencé dans 11 entités territoriales

Plus de deux mois après le début de l'année scolaire en Colombie, 11 entités territoriales certifiées (ETC), situées dans neuf départements du pays, n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre le Programme d'alimentation scolaire (PAE). Le Bureau du contrôleur général de la République et le ministère de l'Éducation nationale (MEN) soulignent que la non-fourniture du service alimentaire scolaire dans ces lieux toucherait environ un million d'enfants.

Les ETC touchés étaient ceux de Buenaventura, Caqueta, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo et Sucre. Le délai moyen de transaction est compris entre 70 et 56 jours ouvrables.

En outre, le Bureau du contrôleur souligne que dans cinq entités territoriales certifiées, bien qu'elles aient déclaré le début des opérations, elles ne fonctionnent pas à 100 %. Cela se produit dans les cinq départements suivants :

Antioquia : Les processus de passation de marchés ont été déclarés abandonnés dans 16 municipalités.

Cauca : a lancé le PAE autochtone, mais le PAE majoritaire est toujours en cours de passation de marchés.

Chocó : La PAE a débuté dans 26 des 29 municipalités et la PAE autochtone a commencé ses activités dans deux des trois contrats.

Cundinamarca : a lancé le PAE pour 104 373 bénéficiaires. Dans le processus de passation de marchés PAE pour 93 617 bénéficiaires du Ministère.

Boyacá : rapport de non-opération dans les municipalités de Gachantivá, Pajarito, Viracachá, Ramiriqui, Tibana, Boyacá, Páez et La Capilla.

Le Bureau du contrôleur a indiqué qu'au cours des mois de janvier et février, une équipe de l'entité a visité 150 écoles publiques où le PAE est réalisé et au cours de l'année, il a été confirmé que 34 % de l'échantillon ne livrait pas le PAE le jour de la visite.

De même, il a été démontré que l'état des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre du PAE se détériore considérablement, ainsi que le manque d'ustensiles de cuisine dans la plupart des lieux éducatifs. 16 % des écoles n'ont pas de cuisine, 26 % n'ont pas d'espace de rangement, 15 % n'ont pas de salle à manger et 22 % n'ont pas de place pour la réfrigération des aliments.

Pour aggraver le cas, dans certaines institutions, la situation en matière d'hygiène n'est pas la meilleure. Cela a conduit au fait qu'à ce jour, dans 10 écoles situées à Boyacá, Meta, Antioquia et Cundinamarca, des alertes de qualité sanitaire et de sécurité ont été présentées en raison de flambées de STA (maladies d'origine alimentaire) dans les rations PAE.

En raison de cette situation, en plus de l'avertissement du bureau du contrôleur, le bureau du procureur général a également statué et assuré qu'il engendrait des poursuites judiciaires contre certains gouvernements locaux où le PAE n'a pas progressé. Ainsi, des tutelles ont été déposées contre les gouvernorats de Chocó, Guaviare et Sucre ; les maires de Neiva et Sincelejo, et les municipalités de San Pablo de Borbur, La Capilla, Otanche, La Victoria, Quipama et Pauna à Boyacá.

En outre, en 2022, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes au gouvernement de Cordoue ; aux municipalités de Sampués, Chalán, Coveñas, Morroa, Los Palmitos, Corozal et Santiago de Tolú appartenant au département de Sucre et, en plus, à Buenaventura et Santa Marta.

Pour sa part, le Bureau du contrôleur assure qu'il continuera d'effectuer ce suivi spécial sur l'EAP pour le reste de 2022, par l'intermédiaire du Bureau du contrôleur délégué pour la participation des citoyens et les gestionnaires ministériels dans tout le pays, avec des rapports mensuels en temps opportun.

« Depuis le Bureau du contrôleur général de la République, et conformément au suivi spécial qui est en cours, nous appelons les entités territoriales à assister, sous-traiter et organiser le matériel nécessaire à l'exécution du PAE, car il faut garder à l'esprit que le secteur de l'éducation est l'un des secteurs ayant le plus grand impact social dans la grande majorité de la gestion publique et de la PAE est financée par des ressources du budget général de la nation, du système général de participation et du système général des redevances, qui sont soumis à la surveillance de cet organisme de surveillance », a déclaré Pineda.

