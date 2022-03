La SEC informe les courtiers de Wall Street de la règle de conduite

(Bloomberg) - Le principal organisme de réglementation de Wall Street informe le secteur de l'investissement que les courtiers et les conseillers financiers doivent adhérer à des codes de conduite similaires lorsqu'ils aident les clients de détail à choisir le type de compte à ouvrir.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclaré mercredi que les deux types de professionnels de la finance partagent des tâches comparables avec leurs clients. Bien que les règles applicables aux conseillers et aux courtiers entrent en vigueur à des moments différents, elles « donnent généralement des résultats sensiblement similaires en termes de responsabilités ultimes envers les investisseurs de détail », ont déclaré des responsables dans un bulletin d'information.

Le guide aborde le débat politique controversé concernant les règles relatives aux conflits d'intérêts et ce que signifie pour les courtiers le fait d'agir dans l'intérêt de leurs clients. La question a longtemps fait l'objet de poursuites et de litiges partisans. Au cours de l'administration Trump, les défenseurs des investisseurs et les démocrates ont critiqué un règlement connexe pour être trop laxiste, alimentant les spéculations selon lesquelles la SEC le remplacerait sous la présidence de Gary Gensler.

Le

bulletin de mercredi indique que le régulateur est susceptible de maintenir la règle, mais de l'interpréter de manière plus stricte. Bien qu'ils n'aient pas le poids juridique d'une loi, les bulletins du personnel de la SEC sont surveillés de près par l'industrie.

Le document indique qu'il existe des différences entre la norme fiduciaire qui s'applique aux conseillers en placement et les règles pour les courtiers, mais il souligne également en quoi les exigences de conduite sont similaires.

Les deux « découlent de principes fiduciaires clés qui incluent l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de l'investisseur de détail et de ne pas faire passer leurs propres intérêts avant ceux de l'investisseur », a déclaré le personnel de la SEC.

Note originale :

Les courtiers de Wall Street mis en garde par la SEC sur les règles de conduite

Plus d'articles de ce type sont disponibles sur bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.