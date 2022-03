La Russie a annoncé un cessez-le-feu à Marioupol jeudi dans le but de permettre l'évacuation des civils

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il établirait un « régime de silence », c'est-à-dire un cessez-le-feu local, à partir de 10h00 jeudi (07h00 GMT) dans le port ukrainien assiégé de Marioupol pour évacuer les civils.

Selon cette source, cette mesure devrait faciliter l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporiyia.

« Pour que cette opération humanitaire soit un succès, nous proposons de la mener à bien avec la participation directe de représentants du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et du Comité international de la Croix-Rouge », a ajouté le ministère dans le communiqué.

Le ministère russe a appelé Kiev à assurer le « respect inconditionnel » du cessez-le-feu en adressant une notification écrite à la partie russe, au HCR et au CICR avant 6 h 00 (3 h 00 GMT) jeudi.

Moscou a également appelé l'armée ukrainienne à s'engager à assurer la sécurité des convois de bus le long du couloir désigné.

Le ministère a également déclaré qu'il avait accepté une proposition de Kiev d'ouvrir quatre nouveaux couloirs humanitaires de Marioupol à Zaporijia au cours des dernières 24 heures.

Quelques heures plus tôt, la Russie avait affirmé qu'elle ne voyait rien de « prometteur » dans les négociations de paix avec l'Ukraine, qui l'accusait d'avoir bombardé la ville de Tchernigov et un centre de la Croix-Rouge à Marioupol.

« Les occupants ont délibérément bombardé un bâtiment du CICR (Comité international de la Croix-Rouge) à Marioupol », a déclaré Liudmila Denisova, responsable des droits de l'homme au parlement ukrainien, sans qu'aucun rapport ne fasse état d'éventuelles victimes.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a assuré que les bombardements et les attaques aveugles de la Russie contre des zones peuplées d'Ukraine suscitent « une immense inquiétude » et pourraient constituer des « crimes de guerre ».

Selon le bureau de Bachelet, entre le début de l'invasion et le mardi 29 mars, 1 189 civils ont été tués, dont 98 enfants. Un équilibre qui, reconnaît-il, est bien en deçà de la réalité, ses équipes n'ayant pas un accès direct aux endroits les plus exposés comme Marioupol, où la présence de charniers a été détectée.

En cinq semaines de guerre, quatre millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Quelque 160 000 civils sont toujours pris au piège dans la ville de Marioupol battue et assiégée et font face à une « catastrophe humanitaire », car ils vivent dans des abris sans électricité et manquent de nourriture et d'eau, selon les témoignages recueillis par l'agence AFP auprès de ceux qui ont fui cette ville.

Mercredi, le bureau du maire de Marioupol a dénoncé l'évacuation forcée vers la Russie de plus de 70 personnes - des femmes et du personnel médical - d'une maternité.

En cinq semaines de guerre, quatre millions d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). L'Europe n'avait pas connu un tel afflux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont été contraintes de quitter leur domicile. Le conflit a fait 1 189 morts et 1 901 blessés parmi les civils, selon le HCR.

(Avec des informations de l'AFP)

