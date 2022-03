Keiko Fujimori espérait que son père serait bientôt libéré, mais l'ordre de la CIDH arrêterait sa libération

Keiko Fujimori a témoigné au sujet de la libération anticipée d'Alberto Fujimori après son départ de la prison de Barbadillo. L'ancienne candidate à la présidence du Pérou s'est dite très enthousiaste à l'idée de la libération du président, mais ces déclarations ont été faites juste avant que la position et la déclaration de la CIDH ne soient connues, ce qui freinerait les rêves du chef de Fuerza Popular.

« Nous comprenons que la décision de la Cour constitutionnelle se trouve dans la salle d'audience et que la salle d'audience doit être transmise au tribunal, puis à l'INPE. Nous espérons que toutes ces procédures permettront à mon père de pouvoir partir demain (jeudi) «, a-t-il dit.

« Il a parlé à Sachi, il a pu le voir et bien que ce soit vrai, il est content de cette résolution, il est également un peu anxieux et c'est pourquoi nous coordonnons non seulement la visite pour réussir tous les examens médicaux, mais aussi que le transfert puisse se faire dans une ambulance », a-t-il déclaré dit.

D'autre part, il a déclaré que « les questions juridiques sont examinées par les avocats, à la fois le Dr (Cesar) Nakazaki et le Dr Elio Riera. Nous espérons qu'il pourra être libéré dans les prochaines heures. »

LA CIDH DEMANDE D'ARRÊTER LA LIBÉRATION D'ALBERTO FUJIMORI

La Cour interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) s'est prononcée sur la décision de la Cour constitutionnelle de Pérou, qui a rendu la décision en faveur de la libération d'Alberto Fujimori.

Compte tenu de cela, l' instance internationale a demandé au Pérou de s'abstenir temporairement d'exécuter la décision de libération de l'ancien chef de l'État jusqu'à ce qu'il ait résolu la demande de mesures provisoires dans les prochains jours.

Ainsi, la session plénière de la Cour interaméricaine a décidé ce mercredi d'adopter une décision dans laquelle elle a appelé l'État péruvien « à garantir le droit d'accès à la justice pour les victimes des affaires Barrios Altos et La Cantuta ».

Il convient de noter que lorsque la décision de la Cour constitutionnelle a été connue, la CIDH a exprimé son rejet de cette décision et a publié sa position sur les réseaux sociaux.

« La CIDH est profondément préoccupée par la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la libération d'Alberto Fujimori. Elle affecte le droit des victimes à la justice et entrave le respect des obligations internationales de la Cour interaméricaine dans les affaires Cantuta et Barrios Altos », a-t-il déclaré dans un tweet.

La CIDH contre la liberté d'Alberto Fujimori.

L'organisation internationale a également partagé une image qui se lisait comme suit : « Les crimes contre l'humanité deviennent une préoccupation pour la communauté internationale, constituent une atteinte très grave à la dignité humaine et un déni flagrant des principes fondamentaux consacrés par la Convention américaine sur les droits humains Des droits, afin qu'ils ne restent pas impunis ».

