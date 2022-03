Juan Carlos Osorio a rejeté la proposition d'América de Cali de mettre fin à son contrat

En la imagen un registro del director técnico Juan Carlos Osorio, nuevo entrenador del club colombiano América. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Le présent de l'équipe écarlate n'est pas le meilleur et ses managers le verraient clairement. Tulio Gómez, le principal actionnaire du tableau « Escarlata », a donné des détails sur ce qui a été offert à Juan Carlos Osorio et la réponse que le stratège aurait donnée. Ils ne veulent pas continuer avec le DT et se sont mis dans la tâche de lui parler pour parvenir à un accord économique pour la résiliation de son contrat, puisqu'il refuse de démissionner et qu'il l'aurait dit à plusieurs reprises.

Après la dernière défaite de l'équipe face à Tolima, au stade Manuel Murillo Toro, l'Amérique a marqué la troisième chute consécutive jusqu'à présent en championnat, étant l'un des clubs les plus irréguliers du tournoi. L'équipe a débuté en bas du tableau d'affichage dès les premières minutes du match. Trop lents sur le côté gauche, ils ont vu comment les espaces étaient utilisés par Anderson Plata, le joueur le plus déséquilibré de l'équipe tolimense. Il a placé le buteur dans la zone avec laquelle Michael Rangel a réussi à marquer, à la 8e minute du match, en se conformant à la loi de l'ex.

Les Red Devils n'ont pas réagi et au fil des minutes, ceux d'Ibagué se sont beaucoup plus rapprochés du deuxième but. Les choses étaient fixées pour que l'équipe dirigée par Hernán Torres prenne le dessus sur les Red Devils et règle le match, mais elle n'a pas réussi à profiter des erreurs de son rival et le 1-0 a duré jusqu'à la fin. En seconde période, bien que les États-Unis aient amélioré leur jeu, ils n'ont pas réussi à obtenir le match nul. La même chose a commencé à arriver à l'équipe vinotinto y oro lors des matchs précédents. Les écarlates généraient de plus en plus de danger dans l'arc opposé et avaient le choix le plus clair avec une croix du côté gauche de Daniel Hernandez, Jorge Segura s'est dirigé vers le poteau arrière et Junior Hernandez l'a sortie sur la ligne pour l'envoyer en corner.

L'entraîneur de Tolima a apporté les modifications nécessaires pour conserver l'avantage, tandis que le rival a tenté de se rapprocher à plusieurs reprises, mais au final, il n'a pas suffi et a fini par perdre les 3 points à Ibagué. Voici comment ils étaient au classement :

1. National, 27

2. Millionnaires, 26 points (un match de moins)

3. Tolima, 26 ans

4. Medellin, 22 ans

5. Caldas, 21 ans 6. Envigado, 20 ans

7. Alliance pétrolière, 19

8. Junior, 19 ans (un match de moins)

9. Santa Fe, 19 ans (un match de moins)

10. Équité, 18

11. Bucaramanga, 18 ans

12. Cortula, 16 ans

13. Jaguars, 16 ans

14. Pereira, 15 ans

15. Amérique, 15 ans

16. Golden Eagles, 14 ans

17. Patriots, 12 18 ans. Pâturage, 11

19. Cali, 11 ans

20. Union Magdalena, 9

Selon le plus haut actionnaire du cadre de Caleño, ils ont proposé à Osorio de payer le coût de sa clause de sortie pour le mois de juin, qui serait de passer de payer environ 800 000 dollars à 200 000 dollars. Le DT l'a rejeté presque immédiatement. Jusqu'à présent, aucun autre détail n'est connu. Il reste à attendre l'avis officiel du club et d'Osorio lui-même, qui dit ne pas vouloir partir en milieu de saison sans tenter de se battre pour le titre.





