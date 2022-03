Ils ont présenté le ballon de la Coupe du monde : inspiré par la culture du Qatar et avec une vitesse sans précédent

Ça devient de moins en moins avant le début de la Coupe du monde et la protagoniste principale a déjà son esthétique. Le ballon qui paralysera la planète en novembre et décembre portera le nom d'Al Rihla. Il s'agit du 14e ballon consécutif créé par Adidas pour une nouvelle édition de la Coupe du monde.

Pour s'adapter aux vitesses du sport actuel, la nouvelle version de « la capricihosa » se déplacera plus rapidement dans les airs que n'importe laquelle des autres balles des précédents championnats du monde. « Le football joue de plus en plus vite, et à mesure qu'il accélère, la précision et la stabilité du ballon dans les airs deviennent essentielles. La nouvelle conception lui permet de maintenir une vitesse élevée tout au long de sa trajectoire. Pour la plus grande scène sportive du monde, nous avons décidé d'innover radicalement et de rendre l'impossible possible avec le ballon de Coupe du monde le plus rapide et le plus précis jamais créé », a déclaré Franziska Loeffelmann, directrice de l'impression football et de la conception des vêtements de sport de l'entreprise qui a fabriqué le ballon.

Son nom n'est pas un hasard. Al Rihla signifie Le voyage en arabe et son design s'inspire de la culture, de l'architecture, des bateaux emblématiques et du drapeau du Qatar. Conçu de l'intérieur vers l'extérieur à l'aide de données et de tests rigoureux menés dans des laboratoires, des souffleries et des courts, le ballon offre le plus haut niveau de précision et de fiabilité sur le terrain en raison, en partie, de sa nouvelle structure de panneau et de ses textures de surface.

Al Rihla signifie « Le voyage » en arabe et l'inspiration pour son design provient de la culture, de l'architecture, des bateaux emblématiques et du drapeau du Qatar.

Le ballon a également été conçu en tenant compte de l'environnement. Tous les composants ont été soigneusement sélectionnés et Al Rihla est la première balle de Coupe du monde fabriquée uniquement avec des encres et des colles à base d'eau.

Les couleurs vives et les imprimés sur un fond nacré sont inspirés par la culture qatarie et le rythme de plus en plus rapide du football, avec une vitesse qui révèle le spectre des couleurs pour exciter les joueurs et les fans du monde entier à tous les niveaux du sport.

« Nous pensons que le sport nous appartient à tous, c'est pourquoi nous nous sommes engagés et actifs dans l'amélioration de l'accès et de l'équité pour notre communauté mondiale du football. Dans le cadre de cet engagement, Al Rihla soutiendra les communautés locales lors de leurs déplacements à travers le monde avec des activités conçues pour avoir un impact durable sur le football de base et à tous les niveaux », a déclaré Nick Craggs, directeur général de la société.

Tout comme c'était l'époque de Telstar, Tango, Aztec, Questra, Tricolore, Fevernova, Jabulani ou Brazuca, ce sera le moment pour Al Rihla. Et des stars telles que Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé chercheront à entrer dans l'histoire avec leurs meilleures œuvres lors du prochain événement international.

Les couleurs vives et vibrantes et les imprimés sur un fond nacré sont inspirés par la culture qatarie

CONTINUEZ À LIRE

La peur du Death Group : quelles équipes ont eu le moins de chance lors des tirages au sort tout au long de l'histoire du Coupes du monde