Ils ont demandé à Sara Uribe comment surmonter un tusa : « Puissiez-vous le pleurer avec tous »

À travers les réseaux sociaux, Sara Uribe est constamment interrogée par ses followers et parfois pointée du doigt par certains détracteurs dans les différentes dynamiques qu'elle met en œuvre pour interagir avec les internautes. Les thèmes de sa vie personnelle, sa relation avec Freddy Guarin et même son poids ont été dans l'encrier, donc parfois ses réponses sont souvent fortes étant étiquetées comme impolies.

Dans sa dernière série de « questions et réponses » qu'elle a appelée « Je leur réponds avec des photos sexy ou des vidéos inédites », un internaute lui a demandé des conseils sur la façon de surmonter le tusa et de lui donner l'une de ses meilleures phrases de motivation pour devancer son problème émotionnel.

La réponse de Sara Uribe était la plus sincère et la plus honnête qui puisse exister : « Puissiez-vous la pleurer avec tout. Je veux que tu le ressens avec tout. Puissiez-vous vous donner le temps de surmonter et de guérir, car pour guérir, vous devez d'abord vous sentir. »

La réponse de la présentatrice était accompagnée d'une photo d'elle lors d'un de ses voyages, dans laquelle elle se tient devant un immense arrangement floral décoré de roses pastel qui joue parfaitement avec le naturel de Sara Uribe et la tenue qu'elle portait à cette occasion composée d'un short en jean et d'un pull bleu ciel.

Sara Uribe a donné des conseils à ses disciples sur la façon de surmonter un tusa. Tiré d'Instagram @rastreandofamosos

La réponse de la femme d'affaires a été reproduite par le portail de divertissement 'Tracing Famosos' où elle dépasse déjà 2 300 likes et quelques commentaires qui se sont moqués de ses mots, car ils considèrent qu'ils ne sont pas pertinents pour la question posée par l'internaute.

« Je suis prêt pour une autre déception amoureuse avec les conseils de Sara Uribe », « Je soutiens Sara, j'ai duré un an et demi à surmonter un tusa, c'était difficile, mais j'ai réussi », « Excellent, mais la plupart d'entre nous ne le mettent pas en pratique, nous avons quitté le Guatemala pour entrer au Guatepior », « Totalement vrai », parmi autres.

Ce n'est pas la première fois que l'ancienne protagoniste du roman doit critiquer son corps sur les réseaux sociaux, car on lui fait constamment remarquer qu'elle a pris du poids. Cependant, certains lui ont demandé pourquoi il n'avait pas montré son abdomen depuis un certain temps, les questions étant constantes dans ses publications.

« Il y a ceux qui me demandent pourquoi je ne montre pas mon abdomen et je vais le faire. Vous voyez, c'est stupide, mais cela me rend complexe, car nous avons tous quelque chose de complexe. Ce qui se passe, c'est que j'ai été opérée et je n'aime pas l'apparence de mon abdomen, ni celle de mon nombril. Avant, j'avais mes carrés et tout avait l'air bien, mais je n'aime plus tant que ça, et comme je n'aime pas ça et je ne me sens plus en sécurité non plus, parce que je ne le montre plus », a expliqué Sara Uribe à travers ses « InstaStories ».

En plus de cela, le générateur de contenu a également montré l'énorme cicatrice qu'elle a sur le bas-ventre, résultant de la césarienne pratiquée sur elle pour la naissance de son fils Jacobo. Mais ce n'est pas le seul souvenir qui reste dans la paisa de la naissance de son premier-né, car après l'accouchement, son corps était en surpoids de 10 kilogrammes, c'est pourquoi elle est fière et les regarde sans problème.

