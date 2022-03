Gustavo Alfaro a prononcé un discours euphorique au milieu du terrain après le match contre l'Argentine : « Ils étaient des chasseurs d'utopies impossibles »

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - March 29, 2022 Ecuador coach Gustavo Alfaro reacts Pool via REUTERS/Dolores Ochoa

Gustavo Alfaro est entré dans l'histoire en Équateur en qualifiant l'équipe pour la Coupe du monde Qatar 2022, qui sera la quatrième participation du Tri à la plus haute épreuve du sport (il a déjà participé à la Corée-Japon 2002, Allemagne 2006 et Brésil 2014). Son équipe, qui a scellé son billet un jour à l'avance, a culminé les qualifications sud-américaines avec un match 1 contre 1 à domicile contre l'Argentine.

Une fois le match terminé, une véritable fête a été organisée au stade monumental de Guayaquil. L'ancien directeur technique de Boca y Huracán en a été le principal protagoniste, car il a été l'un des premiers à prendre le micro et à esquisser un discours enflammé devant les 60 000 personnes qui se sont présentées.

« Personne ne croyait en l'Équateur et aujourd'hui, il est présent au monde. C'est le début de quelque chose de très important. Nous allons nous battre pour les rendre heureux », a commencé son histoire le raphaelino. Et puis, il a ajouté : « Je vis l'un des moments les plus heureux de ma vie. Merci à l'Équateur pour la chaleur. » Avec l'égalité contre Albiceleste, l'Équateur a atteint 26 unités et a terminé à la quatrième place, deux de plus que le Pérou, qui ira au repêchage contre le vainqueur du croisement entre l'Australie et les Émirats arabes unis.

L'ancien entraîneur de San Lorenzo en a également profité pour faire l'éloge de ses leaders : « Merci à eux. Ils sont les architectes de tout. Ils ont pu y croire, car ils ont repris de nombreuses équipes qui avaient marqué l'histoire en Équateur et nous leur avons rendu hommage sur le mur de la maison de l'équipe nationale où sont représentés ceux qui ont marqué la grande histoire de ce football. Le défi était un mur noir où ils devaient accrocher leur photo dans l'histoire. Pour cela, ils devaient y croire. Ils ont cru dès le premier jour, ils ont été colonnaires, ils ont été patients, ils ont été persévérants, mais ils ont été des chasseurs d'utopies impossibles parce que personne ne croyait en l'Équateur et aujourd'hui l'Équateur existe. Aujourd'hui, l'Équateur dit « présent » au monde ! ».

« Et comme ils l'ont dit, c'est le début de quelque chose de très important. Le défi est de 17 millions de personnes. C'est nous qui allons réaliser la volonté et les rêves d'un pays, nous allons nous battre pour les rendre heureux et si nous ne pouvons pas réaliser ce que le pays veut, nous allons quitter la vie pour qu'ils ressentent la dignité d'un groupe qui se sent identifié à un drapeau, à un bouclier et à un hymne national. Comme vous le dites dans les vestiaires : Qui sommes-nous ? L'Équateur ! Et pourquoi sommes-nous ici ? Allons gagner ! Allons gagner, Equateur ! » », a-t-il conclu.

L'Équateur, qui fait partie du Pot 4 ainsi que l'Arabie Saoudite, le Ghana, la Tunisie, le Cameroun, les vainqueurs des Repechages Conmebol-Asie-Océanie-Concacaf et le vainqueur de la traversée Écosse-Ukraine/Pays de Galles, tenteront de surpasser sa meilleure performance. En Allemagne 2006, il a atteint les huitièmes de finale (il a été éliminé aux mains de l'Angleterre).

