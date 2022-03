Glencore arrête les nouvelles transactions russes, mais ne quitte pas le pays

(Bloomberg) —Glencore Plc, le plus grand opérateur mondial de matières premières, a déclaré qu'il ne rechercherait pas de nouveaux accords en Russie, mais qu'il poursuivrait ses relations commerciales de longue date dans le pays.

La société a annoncé début mars qu'elle examinait ses participations dans deux grandes sociétés russes — En+ Group International PJSC et Rosneft PJSC — ainsi que ses activités commerciales plus larges dans le pays.

« Glencore n'entreprendra aucune nouvelle activité commerciale en ce qui concerne les produits d'origine russe, sauf indication contraire des autorités gouvernementales compétentes », a déclaré mercredi dans un communiqué envoyé par e-mail. Il continuera à se conformer aux obligations légales en vertu de contrats préexistants, sous réserve du respect de toute sanction et là où il est « faisable et sûr » de le faire, a-t-il dit.

Alors qu'une liste croissante des plus grandes entreprises du monde, des banques de premier plan aux géants de la consommation, annoncent leur intention de quitter la Russie, les sociétés d'exploitation de produits de base ont tranquillement poursuivi leurs activités d'achat et de vente de matières premières en provenance du pays. Historiquement, les opérateurs ont toujours été disposés à opérer dans les juridictions les plus difficiles et seuls quelques-uns, dont Gunvor Group et maintenant Glencore, ont annoncé qu'ils allaient arrêter de nouvelles activités en Russie.

Alors que les pressions exercées pour quitter la Russie ont contraint les géants de l'énergie, dont BP Plc et Shell Plc, à se retirer de leurs activités dans le pays, les entreprises n'ont pas encore détaillé comment elles vendront leurs actions.

Glencore détient actuellement une participation de 10,55 % dans En+ Group, actionnaire majoritaire du géant de l'aluminium United Co. La société Rusal International PJSC. Elle détient également une petite participation de moins de 1 % dans la société pétrolière Rosneft. La juste valeur des investissements à la fin de 2021 était respectivement de 789 millions de dollars américains et 485 millions de dollars américains, a déclaré Glencore le mois dernier.

Glencore a également noté dans la déclaration qu' « il n'existe aucun moyen réaliste » de quitter ses avoirs. Ses actions ont progressé de 2,2 % mercredi et ont augmenté d'environ 70 % au cours de la dernière année grâce à la hausse des prix des matières premières.

L'exploitant et le mineur suisses avaient noué des relations lucratives en Russie, achetant de l'aluminium et du pétrole à l'un des principaux producteurs mondiaux de ressources naturelles. Elle a obtenu l'extraction du pétrole après que le gouvernement russe s'est efforcé en 2016 de conclure la vente prévue d'une participation de 19,5 % dans Rosneft afin de contribuer à réduire le déficit budgétaire.

aluminium est l'un des rares produits négociés par Glencore qui n'est pas soutenu par la production à grande échelle de ses propres actifs industriels. Glencore et Rusal sont partenaires dans le secteur depuis longtemps, et leur approvisionnement en provenance de Russie a contribué à renforcer leur position en tant que plus grand opérateur de métaux au monde.

Rusal a annoncé un accord de 16 milliards de dollars américains pour vendre de l'aluminium à Glencore en 2020, ce qui lui a permis de vendre environ un tiers de sa production à l'exploitant. L'accord serait prolongé jusqu'en 2024, avec la possibilité de le prolonger jusqu'en 2025, avait déclaré Rusal à l'époque. Elle achète également du pétrole à Rosneft, bien qu'elle ne divulgue pas publiquement les volumes qu'elle négocie.

