Équipe nationale péruvienne : Gianluca Lapadula a été félicité par Benevento après s'être rendu au repêchage pré-Qatar 2022

L'équipe nationale péruvienne a connu une belle soirée mardi 29 mars dernier, après avoir battu son homologue paraguayen 2-0 lors de la dernière date du Sud Qualifications américaines. Ce résultat lui a permis de terminer cinquième, il jouera donc le repêchage consécutivement après Russie 2018. À cet égard, Benevento, le club de Gianluca Lapadula, a adressé un message de félicitations au footballeur pour cet événement historique.

Bien qu'il n'y ait pas que l'attaquant péruvien, le Polonais Kamil Glik a également remporté une victoire avec son équipe à la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Félicitations à Kamil Glik qui a arraché la passe pour le Qatar 2022 et à Gianluca Lapadula qui s'est qualifié avec son Pérou pour les séries éliminatoires mondiales ! ! » , était la publication des acteurs italiens sur leur compte Twitter, célébrant les exploits des joueurs de leur équipe.

La publication de Benevento sur Twitter après la victoire du Pérou avec Gianluca Lapadula.

Dans le cas du défenseur européen, il a débuté 2-0 en faveur de son équipe contre la Suède jouée pour le repêchage. Cela lui a permis de se qualifier directement pour l'épreuve de la Coupe du monde et d'assurer sa place parmi les meilleures équipes de la planète. En outre, c'est un rendez-vous de l'entraîneur Fabio Caserta dans l'équipe italienne qui a pour mission de revenir en Serie A.

De son côté, Gianluca Lapadula a beaucoup à voir avec ce rebond et l'accès au repêchage par la 'blanquirroja'. Depuis que le maillot national a été porté en novembre 2020 lors de la défaite contre le Chili lors de la visite des Playoffs, l'équipe péruvienne a connu un développement et une croissance remarquables. Et ce malgré le fait qu'au début de 2021 les résultats n'accompagnaient pas et que je regardais en bas du classement que je pensais à un classement. De plus, celui qui est né à Turin a souffert d'une adaptation au jeu péruvien afin qu'il puisse y avoir une compréhension sur le terrain.

AMÉLIORATION AU PÉROU

Cependant, le changement est intervenu à la suite de la victoire 2-1 sur l'Équateur à Quito. Dans ce match, Lapadula a participé à deux reprises aux buts de Christian Cueva et Luis Advíncula. À partir de là, lors de la Copa America au Brésil, il a marqué 3 buts (contre l'Équateur, le Paraguay et la Colombie) et fourni 1 passe décisive. Sa participation et son intégration avec le « bicolore » sont devenues plus visibles, au point qu'il est venu échanger des blagues et des célébrations avec ses collègues.

Bien que dans les séries éliminatoires, il n'ait pas réussi à marquer, jusqu'à le duel contre la Bolivie à Lima et a marqué le premier but de cette victoire 3-0. Cueva lui-même et Sergio Peña ont terminé la déroute. Mais dans un match où il a souffert plus qu'assez était en le triomphe de 2 à 1 contre Le Venezuela à Caracas. « Lapa a ouvert le compte » avec une grosse tête après une excellente croix d'André Carrillo. Les Vénézuéliens ont égalé Darwin Machís, jusqu'à ce que « Aladino » semble placer le deuxième avec un coup franc qui a frappé la barrière.

Enfin, le match contre le Paraguay a été décisif pour obtenir ce quota pour le repêchage contre le représentant de l'Asie. Et qu'a fait Gianluca : il a marqué un but et en a brossé un autre sur le poteau. Au total, il a marqué 3 buts lors des Playoffs Qatar 2022, bien que sa contribution sur le terrain, à la fois avec les frappes et les actions défensives, soit également à souligner.

Gianluca Lapadula et la preuve de son harmonie avec l'équipe nationale péruvienne célébrant avec Christian Cueva et André Carrillo. | Photo : FPF

MATCH AVEC BENEVENTO

Après le match, l'attaquant péruvien retournera à Benevento pour reprendre l'entraînement pour le match qu'il jouera contre Pise pour la Serie B ce samedi 2 avril . Cependant, lors du duel contre les « Guaraníes », il a été bandé avec de la glace à la cheville, il faudrait donc attendre s'il s'agit d'une blessure grave ou s'il sera en forme.

