Équipe nationale péruvienne : c'est ainsi que les buts contre le Paraguay qui ont donné le laissez-passer au repêchage au Qatar 2022 ont crié dans le monde

L'équipe nationale péruvienne a donné un coup d'autorité sur Mardi pour battre le Paraguay 2-0 et assurer la cinquième place des Qualifications Qatar 2022, ce qui lui donne le droit de jouer, en juin prochain, les séries éliminatoires pour la Coupe du monde devant un représentant asiatique entre l'Australie et les Émirats arabes unis.

Le Red White a ainsi scellé une solide victoire au Stade national de Lima avec un but de l'attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula et un autre du milieu de terrain Yoshimar Yotún.

Le parti a suscité des attentes à différentes latitudes, en particulier dans la région, certains autres pays s'attendant à une défaite péruvienne afin de réaliser leurs intérêts de qualification, comme ce fut le cas avec le Chili et la Colombie.

C'est ainsi que les objectifs ont été décrits dans d'autres pays et certains avec beaucoup d'enthousiasme, d'autres avec une déception évidente. Voici quelques histoires internationales concernant les buts marqués ce mardi par le bicolore.

REPECHAJE

Ainsi, le Pérou a atteint les 24 points qui l'ont consolidé à la cinquième place du classement final des qualifications sud-américaines, derrière l'Équateur, l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil, qui ont également laissé la Colombie et le Chili, qui rêvaient d'atteindre le repêchage, sans aucune option.

Face à un stade national rempli de spectateurs qui n'ont cessé d'encourager tout au long du match, l'équipe dirigée par l'Argentin Ricardo Gareca est sortie jouer à toute vitesse, le ballon couché à droite, où s'est déplacé le créatif Christian Cueva, figure absolue du match.

Transformé en coup de vent, le Pérou a ouvert le score seulement 4 minutes après avoir reçu une passe haute extraordinaire de Cueva qui a intrigué les défenseurs rivaux alors qu'ils se déplaçaient vers la gauche et ont cédé à Lapadula, qui a donné une touche subtile au ballon, qui a touché le poteau gauche avant d'entrer dans le but défendu par Silva.

Le Pérou a maintenu son pari d'aller à l'avant face à un Paraguay qui, dans les minutes qui ont suivi, avait l'air perplexe devant le but, mais qui était sur le point de profiter d'une erreur dans le départ de Yotún avec un tir de Ferreira qui s'est écrasé sur la barre transversale défendue par Gallese.

Les locaux ont maintenu l'intention offensive et, à 16 ans, Lapadula n'a pas réussi à relier à la jambe droite une croix croisée par Yotún avec tout le but à portée de main.

Cependant, dans les minutes qui ont suivi, le Paraguay a avancé ses lignes et a réussi à couper le circuit créatif péruvien pour équilibrer les actions et a pris le risque de son but, bien qu'il n'ait pas d'options pour égaler le score.

Dans la dernière ligne droite de la première mi-temps, le Pérou a pris un second souffle et est de nouveau allé à l'avant jusqu'à ce qu'à 41, Cueva apparaisse à nouveau pour contrôler un ballon, laisser la route à un rival avec une magie pure et céder la place à Flores, qui a concentré de la gauche une balle surélevée que Yotún a connectée avec un demi-ciseaux pour augmenter chiffres.

Le Pérou a réussi à remporter le troisième but dans les minutes d'ajout, mais le défenseur Callens a échoué avec le but à sa disposition, après que Lapadula ait frappé une autre tête sur un bâton après avoir reçu un centre de Yotún.

Déjà en seconde période, le Paraguay a cherché à empêcher le score d'augmenter contre lui en recourant à des fautes répétées qui ont interrompu le match, tandis que le Pérou a essayé de contrôler le ballon, toujours avec Cueva comme moteur de toutes ses actions.

À 63 ans, le Pérou a déplacé le ballon d'un côté à l'autre et Cueva n'a pas réussi à couronner sa grande performance de la journée devant le but après une croix empoisonnée que trauco a croisée.

Dans les minutes qui ont suivi, conscient qu'il était à un pas de prendre la cinquième place tant attendue, ce qui lui a également donné la possibilité de se qualifier pour Russie 2018, a contrôlé les actions, coupé les tentatives offensives du Paraguay et tenté d'apporter d'autres options de risque.

Quand 82 minutes ont été jouées, Lapadula était sur le point de sceller la victoire mais sa tête après un haut centre de Cueva a éclaté sur la barre transversale après un étirement à la fin du gardien Silva, tandis que le détenu Varela a également gaspillé une autre excellente option pour élargir le score car il ne pouvait pas battre le gardien Silva.

Après la victoire lors de la dernière journée des qualifications sud-américaines, le Pérou jouera sa place dans la Coupe du monde au Qatar en juin prochain contre la cinquième équipe asiatique.

