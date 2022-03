Découvrez 3 astuces maison pour nettoyer les rideaux de salle de bain

Les rideaux de douche font partie des éléments qui souffrent le plus des moisissures, car la salle de bain a tendance à être une pièce humide dans laquelle les champignons et l'humidité prolifèrent facilement.

Bien qu'il semble presque impossible d'avoir à nouveau des rideaux de douche neufs sans taches de moisissure, de saleté, de graisse, de poussière ou autre. Il existe des astuces de nettoyage faites maison qui ne sont que très efficaces, mais qui vous feront également gagner du temps et de l'argent lors de vos déplacements à la laverie.

Si vous souhaitez connaître 3 astuces maison qui vous aideront à nettoyer les rideaux de douche de votre maison, continuez à lire la note suivante .

1. LE BICARBONATE

Le bicarbonate de soude est connu pour être polyvalent pour les problèmes de nettoyage et de toilettage. En outre, s'il est utilisé correctement, il peut aider à lutter contre la croissance des champignons et à mettre fin à leur odeur désagréable. Il existe deux façons de l'utiliser selon que les rideaux que vous avez dans la salle de bain sont en tissu ou en plastique.

Pour rideaux en plastique :

-Dissolvez une demi-tasse de bicarbonate de soude avec deux tasses d'eau chaude.

Attendez que le mélange refroidisse.

-Vaporiser le mélange avec un atomiseur.

-Frottez à l'aide d'un pinceau.

Pour rideaux en tissu :

-Dissolvez une demi-tasse de bicarbonate de soude avec deux tasses d'eau chaude.

-Mettre le mélange dans la boîte de la machine à laver.

-Utilisez le cycle de lavage habituel.

2. Vinaigre

Au cas où vous ne le sauriez pas, ce liquide habituellement utilisé en cuisine est essentiel pour nettoyer vos rideaux, car ses composés aident à prévenir l'oxydation et la prolifération des bactéries si vous l'utilisez de cette façon :

-Versez du vinaigre blanc dans la boîte de la machine à laver.

-Activez le cycle de lavage habituel.

-Vaporisez régulièrement les rideaux avec du vinaigre pour empêcher la réapparition de moisissures.

3. JUS DE CITRON

Croyez-le ou non, le jus de citron est l'une des astuces maison pour nettoyer les rideaux de douche, car il est très efficace pour éliminer les taches. Contrairement à d'autres produits de nettoyage, celui-ci est naturel et aide à éliminer la saleté et à améliorer la couleur des surfaces, il suffit de l'utiliser comme ceci :

-Sortez le jus de 5 citrons.

-Versez le pressé dans 1 litre d'eau chaude.

-Mettez le rideau à l'intérieur du mélange pendant 20 minutes.

-Lavez vos rideaux de salle de bain à la main ou en utilisant la machine à laver.

-Si la tache de moisissure est très importante, vous pouvez utiliser un pinceau pour frotter le jus puis rincer.

PROBLÈMES DE MOISISSURE ET

La présence de moisissures et d'humidité dans différents environnements de la maison peut entraîner des problèmes de santé, notamment :

-Affections respiratoires : fatigue chronique, asthme, fièvre ou maux de tête.

- Allergies et problèmes des muqueuses : yeux irrités, congestion nasale ou déchirure continue.

-Migraines : Un environnement chargé d'humidité peut aggraver les problèmes de stress tels que les migraines.

C'est pourquoi il est nécessaire que les rideaux de douche et les autres environnements et surfaces de la maison soient nettoyés régulièrement afin qu'ils soient exempts de moisissures et de facteurs d'humidité pouvant causer des problèmes de santé tels que ceux mentionnés ci-dessus.

CONTINUEZ À LIRE