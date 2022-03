Cynthia Rodriguez pourrait être absente de Venga la Alegría, a assuré Alex Kaffie

Cynthia Rodríguez est l'une des animatrices les plus aimées de Venga la Alegría, elle a même été récemment couronnée championne de l'émission de téléréalité Los reyes del playback, cependant le journaliste de l'émission Alex Kaffie a assuré que le le présentateur quitterait le programme dans un court laps de temps.

Selon la chroniqueuse, Cynthia Rodríguez annoncera son absence du matin d'Azteca dans les prochains jours : « Je découvre que la très belle Cynthia Rodríguez quitte Venga la Alegría. Oui, pour des raisons personnelles et pour les couples ! l'animateur sort du magazine matinal d'Azteca Uno », a écrit Alex Kaffie.

Il convient de noter que cette publication a suscité plusieurs rumeurs allant de la grossesse possible du présentateur bien-aimé - en raison du cahier des charges qui fait allusion à Carlos Rivera - à un changement de chaîne de télévision, mais jusqu'à présent, il n'y a pas des informations officiellement confirmées et concernent la spéculation. On ne sait pas non plus s'il s'agirait d'une absence temporaire ou d'un adieu définitif.

L'animatrice pouvait laisser ses collègues de Venga la Alegría (Photo : Instagram/ @vengalaalegriatva)

Bien que Cynthia Rodríguez et Carlos Rivera aient maintenu leur relation dans la sphère privée, l'animatrice de Venga la Alegría a révélé en décembre 2021 son désir de devenir maman cette année.

L'ancienne universitaire a décidé de partager avec ses collègues de Venga la Alegría que l'idée que sa famille grandisse se rapproche peut-être de plus en plus. Les événements se sont produits après que Cynthia ait participé à l'événement du sapin de Noël TV Azteca.

« L'année prochaine, j'aimerais être la plus heureuse, c'est un rêve que j'ai dans ma vie, je pense que c'est le plus grand rêve que j'ai, c'est d'avoir un bébé et j'espère qu'il sera réalisé l'année prochaine. Évidemment pour le partager et leur dire », a-t-elle expliqué, précisant clairement qu'elle cherchait peut-être à tomber enceinte.

Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez ont peu de photos ensemble car leur relation est très privée (Photo : capture d'écran)

De plus, lors d'une dynamique au cours de laquelle les pilotes de la Venga la Alegría ont pu parler au Père Noël, le chauffeur lui a demandé un cadeau très spécial : « Je pense qu'il ne me manque qu'une seule chose et j'aimerais qu'elle soit remplie l'année prochaine : » Tu peux m'apporter un bébé ? '. Je pense que je suis prête, maintenant, à fonder une famille », a-t-elle conclu avec un sentiment remarquable.

Le Père Noël a assuré qu'il ferait tout son possible pour que ce bébé entre dans sa vie, mais pas nécessairement en 2022, s'il pouvait naître d'ici 2023. Entre les rires, le « Père Noël » lui a dit qu'il devait se mettre au travail avec sa compagne. La demande de Cynthia a ému ses compagnons et le public qui a suivi l'émission.

À cet égard, Carlos Rivera lui-même a déclaré à la mi-2021 qu'il aimerait avoir des enfants après son mariage. Lors d'une réunion de presse à l'aéroport international de Mexico, l'interprète de Recuérdame était prêt à raconter un peu ce qui l'attend à l'extérieur du pays dans la promotion de son nouvel album, mais il n'a pas refusé de clarifier ce qu'il attend de Cynthia dans leur parade nuptiale, assurant que pour le moment ils n'ont pas fixé l'objectif absolu de se marier, mais ils aimeraient se rendre à l'autel.

Le chauffeur a demandé au Père Noël un bébé en cadeau (Capture : @vengalaalegriatva /Instagram)

« Pourtant, pour l'instant, rien. Nous sommes heureux tels que nous sommes et la vérité est que nous n'y pensons pas encore beaucoup, nous sommes très calmes tels que nous sommes », a expliqué Rivera, filmée par Eden Dorantes.

Le chanteur a ajouté que les prétendus projets de mariage n'ont pas été laissés de côté, mais rien ne les oblige à atteindre l'autel et, après quatre ans passés ensemble à profiter de leur bonheur de cette façon, ils préfèrent rester fiancés parce que « ce n'est pas que nous ne planifions pas, ce n'est pas que nous n'y pensons pas, mais on ne fixe toujours pas de date déjà que 'ça doit être' », a-t-il dit.

Il a également confirmé que la façon dont ils vivent ensemble depuis un certain temps est sous le même toit et, a-t-il dit, comme s'ils étaient mariés, et aspiraient aussi à concevoir un enfant, bien qu'il n'ait pas expliqué quand ils allaient réaliser ce souhait.

