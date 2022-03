C'était la chute de Santiago Alarcón au milieu de Live for Instagram

Parmi les nombreuses tâches d'acteur de Chichila Navia et Santiago Alarcón (conjoints), il y a pour cette fois le lancement d'une chaîne YouTube qui a reçu le nom de « Familío ». En fait, dimanche 27 mars dernier, la paisa a publié sur ses réseaux sociaux la bande-annonce de cette production numérique qui, en plus de lui et de son partenaire, contient également le travail d'acteur de leurs deux enfants en commun : María et Matías.

« Le grand lancement aujourd'hui de notre chaîne YouTube, Familío, parce que... ce qui se passe à la maison ne reste pas à la maison », c'est ce que l'acteur a écrit dans la légende de son billet. De cette façon, il s'est également rendu compte que le dimanche 27 mars était la date choisie sur le calendrier pour la première de la production. Puis, peu de temps après, avec Chichila Navia, ils ont créé un Live pour élargir les informations sur leur série.

Cependant, au milieu de son explication, 'Guardiano', l'animal de compagnie de la famille, est apparu à l'écran. Le chien a concentré toute son attention sur Santiago Alarcón sur une recherche apparente de jeu, en même temps, Navia a commenté : « Un autre membre de la famille, il est un peu intense comme le père, tout comme ils le voient ». C'est alors que la force de l'animal était si forte qu'il a assommé l'acteur de sa chaise et s'est retrouvé par terre. Avant le panorama, l'actrice a également fait rire et, plus tard, Alarcón lui-même a également ri, après avoir rejoint et montré qu'il allait bien, puis a dit en plaisantant : « Je ne m'y attendais pas ».

Dans le Live susmentionné, Chichila Navia a affirmé que ce projet, qui en est à peine à son premier chapitre publié, a Andrés Borda en tant que réalisateur et écrivain.

«... Pendant la pandémie, nous étions... très créatifs et nous nous disions : - Eh bien, que faisons-nous d'une conférence là-bas, dans quoi l'investissons-nous, c'est le bon moment pour penser à quelque chose de cool -... il m'est venu à l'esprit que nous allions inventer une chaîne YouTube et ainsi nous pourrions être en tant que promoteurs d'emplois à ce moment-là ; nous avons appelé un super patch cool... parmi ceux de notre réalisateur et scénariste Andrés Borda... nous avons beaucoup de contenu super cool inspiré par notre famille. »

D'un autre côté, si nous parlons de vues sur YouTube, jusqu'à présent, le premier épisode, baptisé du nom « Tales to Sleep », a connu plus de 29 000 vues.

Inutile de dire qu'en tant que couple, les acteurs traversent déjà leurs deux décennies d'histoire sentimentale.

Il va sans dire que le public colombien a récemment vu Chichila Navia sur grand écran pour le compte de « El Paseo 6 », un long métrage sorti en décembre 2021. Pour sa part, et en parlant de terrain télévisuel, l'une des dernières performances mémorables d'Alarcón a été pour la série « El man es German », dans sa saison 2019.

