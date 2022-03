Bruce Willis se retire du métier d'acteur en raison de problèmes de santé : il souffre d'aphasie

FILE PHOTO: Actor Bruce Willis attends the European premiere of "Glass" in London, Britain January 9, 2019. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Le héros d'action Bruce Willis, 67 ans, a annoncé sa retraite du métier d'acteur après avoir reçu un diagnostic d'aphasie, une maladie qui affecte les compétences linguistiques, a annoncé mercredi sa famille.

« Par conséquent, et avec beaucoup de considération, Bruce quitte la carrière qui a tant compté pour lui », déclare un message Instagram signé par ses filles, sa femme Emma Heming Willis et son ex-femme Demi Moore. « C'est vraiment une période difficile pour notre famille et nous apprécions leur amour », ajoute le texte.