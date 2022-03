Bora Milutinovic a demandé à croire en Tata Martino et à se qualifier à la fin de la Coupe du monde au Qatar

Bora Milutinovic, qui dans sa première étape à la tête de l'équipe mexicaine de football a participé à la Coupe du monde Mexique 1986, demande que le processus de Gerardo « Tata » Martino vers Qatar 2022 soit respecté en novembre prochain

Dans une interview accordée à ESPN, Bora a évité de dire s'il est risqué de changer d'entraîneur national à ce stade, lorsque le titulaire a mené l'égalité et a remporté le ticket pour la Coupe du monde et a souligné que « dans ce genre de choses, il faut être très analytique » et a déclaré que l'idéal « c'est que quand tout se termine (avec la Coupe du monde) vous verrez le résultat ».

L'ancien entraîneur serbe, déjà licencié avant France 1998 avec la participation à la Coupe du monde en bourse, souligne que si vous vous êtes déjà qualifié, vous devez être très respectueux « et croire au travail de l'entraîneur ; c'est ce que vous devez faire : croire en les personnes que vous embauchez ».

Photo d'archive de Gerardo Martino donnant des instructions lors d'une séance d'entraînement de l'équipe nationale mexicaine. Mexico, le 11 février 2019. REUTERS/Henry Romero

Après avoir relevé Miguel Mejía Barón dans la direction technique en 1995, Bora a dirigé l'équipe nationale mexicaine pendant deux ans et, à son avis, « nous avons fait une égalité réussie » ; cependant, ce représentant national a été critiqué pour son jeu et bien qu'il ait obtenu le billet tôt, les fédératifs a décidé de cesser l'entraîneur serbo-mexicain et d'embaucher Manuel Lapuente, qui a dû mener l'équipe à la Coupe du monde en France pour atteindre les huitièmes de finale, étant éliminé par l'Allemagne 2-1.

Bora dit avoir quitté Tri avec une grande fierté, puisqu'il l'a laissé à la quatrième place du classement de la FIFA « au mois de janvier », même s'il ne voulait pas dire la façon dont l'équipe nationale a qualifié la France, car « ce que disent les autres ; mais j'étais content parce que dans ma deuxième étape en équipe nationale, nous avons fait une bonne équipe qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde et nous étions quatrièmes sur la liste de la FIFA ; je vais m'en tenir à cela. »

Interrogé à savoir s'il aime le style de jeu que Martino a mis en œuvre, le quintuple entraîneur des championnats du monde a déclaré :

Les éliminatoires de la CONCACAF sont chauds et ce dimanche 27 mars, seront définis comme des qualifications pour la Coupe du monde. | Photo : FMF

Enfin, il a dit qu'apparemment, il y a beaucoup de temps à venir pour travailler et se rendre le mieux possible à l'épreuve de la Coupe du monde, « mais ce n'est pas important combien de temps il y a ; c'est important ce que vous faites. D'après mon expérience, le temps n'est pas important, mais la façon dont l'équipe nationale est préparée de toutes les manières : techniquement, tactiquement et mentalement. »