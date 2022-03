Alexander Callens et son gros coup pour éviter le rabais au Pérou vs Paraguay par Qualifiers Qatar 2022

Le Pérou bat le Paraguay 2-0 à la dernière date des qualifications du Qatar 2022 et jouera le repêchage. Le « bicolore » a non seulement très bien fonctionné en attaque, mais aussi en défense. Cela a été démontré par Alexander Callens, qui a réussi une belle frappe et a gardé son but invaincu.

C'est arrivé 83 minutes après le début du match. Le « blanc-rouge » avait tourné en attaque et le jeu s'est terminé par une tête de Gianluca Lapadula, qui a de nouveau frappé le club du but rival.

Les Paraguayens ont lancé une balle, qui a été reçue par Ángel Romero, qui a téléchargé pour Julio Enciso. La jeune promesse « Guaraní » a commencé à courir vers le but de Pedro Gallese poursuivi par Carlos Zambrano et Alexander Callens. Ce dernier a été plus rapide et a franchi l'attaquant sans faute.