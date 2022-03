Le scandale de la chanteuse Marbelle continue de faire parler de lui, qui a trouvé amusant de comparer le candidat à la vice-présidence du Pacte historique, la dirigeante afro Francia Márquez, avec le gorille géant « King Kong ». À cette occasion, le journaliste Mábel Lara s'est joint à la cause.

En outre, il a déclaré : « Vous avez parfaitement le droit de ressentir ce que vous voulez et d'en avoir envie, mais rappelez-vous qu'il y a aussi une loi sur la discrimination ici », a conclu Mábel.

Le politicien de Cali a publié un message via son compte Twitter pour annoncer le procès qu'il a intenté contre Maureen Belky Ramírez Cardona, le prénom de la reine de la technocarrilera.

J'ai déposé cette 👇 plainte pénale contre #Marbelle pour violation de la loi antiracisme et du code pénal en insultant et insultant notre candidat à la vice-présidence @FranciaMarquezM. Mme Marbelle, pensiez-vous pouvoir cracher votre racisme en toute impunité ? #FranciaNoEstáSola

La plainte de Roy Barreras, qui a été déposée au bureau du procureur général Francisco Barbosa, lit l'analyse par le sénateur du tweet de Marbelle, qui a été supprimé quelques heures après sa publication par la vague d'expletifs que le chanteur a reçu en conséquence.

C'est ainsi que Mme Ramírez a utilisé ce personnage pour désigner de manière désobligeante, grossière et insultante la candidate à la vice-présidence Francia Márquez Mina.

Par ailleurs, elle a pointé du doigt d'autres tweets dans lesquels Marbelle associait le candidat à la vice-présidence aux FARC-EP éteintes, une organisation de guérilla déjà dissoute et à laquelle Márquez n'a jamais été lié, pas plus qu'elle n'est liée au GAOR des dissidents.

Roy Barreras affirme qu'avec ses tweets, la chanteuse a commis les crimes d'insulte, de calomnie et de harcèlement. Pour le premier crime, s'il est prouvé, la chanteuse devrait payer une peine comprise entre 16 et 54 mois de prison ; pour calomnie, il y a des peines de 16 à 72 mois, et pour harcèlement, elle peut recevoir de un à trois ans.

La chanteuse a cité le tweet de Roy Barreras et assuré qu'elle répondra aux demandes des autorités concernant cette poursuite.

Cependant, il semble que la chanteuse toujours controversée des rancheras ait appris à jouer à Twitter : en dehors de la réponse à Barreras, elle a publié plusieurs indices sans en-tête.

