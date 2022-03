52,2 % des Colombiens se sont déclarés insatisfaits de l'exercice de la démocratie dans le pays

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Dane a révélé le 30 mars la dernière enquête sur la culture politique, qui analyse les sentiments des Colombiens et leur attitude envers la démocratie et les partis politiques.

L'enquête a révélé que 52,2 % des Colombiens se disent insatisfaits de la démocratie du pays, en particulier au cours de l'année écoulée.

Cela signifie une augmentation de 5,3 points de pourcentage de l'insatisfaction, car en 2019, seules 46,9 % des personnes interrogées se sont déclarées insatisfaites de la manière dont la démocratie est menée en Colombie.

Juan Daniel Oviedo, directeur de Dane, a déclaré lors de la présentation de l'enquête que seuls 32,4 % des citoyens interrogés étaient satisfaits de la démocratie colombienne.

« Cela montre la détérioration de la citoyenneté adulte face à l'exercice de la démocratie, entre 2019 et 2021 », a déclaré Oviedo.

Selon l'enquête, Bogotá est la ville où cette non-conformité est le plus reflétée, puisqu'elle a augmenté de 7,9 pour cent depuis 2019.

Oviedo a souligné que les changements dans la perception politique se reflètent dans la manière dont les Colombiens perçoivent le Congrès de la République et la justice du pays.

D'un autre côté, les Colombiens continuent de défendre l'idée de vivre en démocratie, puisque 76,6 % affirment qu'il est important de vivre dans un pays où les dirigeants peuvent être librement élus.

L'analyse conclut en disant que 55,6 % des personnes interrogées considèrent la Colombie comme modérément démocratique par rapport à la population résidant dans les capitales municipales avec 55,8 % et 54,7 %. En ce sens, la population et les centres ruraux dispersés comptaient un pourcentage plus élevé de personnes qui considèrent la Colombie comme un pays démocratique avec 30,3 %

Qu'est-ce que l'enquête a révélé d'autre ?

Selon l'enquête, au niveau national, 44,3 % de la population en Colombie, en 2021, se trouvait dans la position idéologique du centre et 23,8 % ne le savaient pas ou ne faisaient pas rapport à ce sujet.

En 2021, pour le total national, 13,0 % de la population âgée de 18 ans et plus déclare appartenir à au moins un groupe, une organisation ou une instance. Parmi ceux-ci, 4,6 % appartiennent à des organisations religieuses.

L'année dernière, 48,2 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont déclaré ne pas avoir de réseaux étroits de confiance et de soutien, c'est-à-dire qu'elles ne visitent personne et que personne ne leur rend visite fréquemment, et que personne ne les a aidées ou n'essaierait de les aider à trouver un emploi.

En ce qui concerne la confiance dans les institutions ou les acteurs, pour l'ensemble du pays, 26,8 % de la population âgée de 18 ans et plus déclarent dépendre fortement des forces armées.

D'ici 2021, 53,0 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas vouloir avoir des consommateurs de substances psychoactives comme voisins. 57,6 % de la population âgée de 18 ans et plus à l'échelle nationale n'est pas du tout satisfaite de la manière dont l'accord de paix signé entre le gouvernement et les FARC-EP en 2016 est mis en œuvre.

