Le Pérou gagne par la moindre différence face au Paraguay avec l'objectif de Gianluca Lapadula pour les qualifications du Qatar 2022. Le « bicolore » a la possession du ballon au Nacional, mais une erreur de Yoshimar Yotún a presque mis fin à l'égalité de l'équipe nationale de Guillermo Barros Schelotto.

C'est arrivé 9 minutes après le début du match. « L'équipe de tout le monde » jouait au milieu du court et Yoshimar Yotún a reçu le ballon, mais il n'a pas réalisé qu'il y avait un joueur paraguayen derrière lui, il voulait jouer pour Carlos Zambrano et sa passe a été interceptée.

Sebastián Ferreira a récupéré le ballon et a commencé à rouler en direction du but péruvien. Le 'Kaiser' lui a donné des espaces et l'attaquant en a profité pour encaisser un énorme tir qui a fini par frapper le poteau supérieur de Pedro Gallese.