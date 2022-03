« Witch Hunt », un thriller sur le coût personnel de la dénonciation du pouvoir

Le surnom de « lanceur d'alerte » (whistleblower) s'applique à des cas aussi différents que ceux d'Edward Snowden, Chelsea Manning ou Frances Haugen. Les personnes qui découvrent que les organisations pour lesquelles elles travaillent enfreignent la loi et décident de la dénoncer publiquement. « Donner le sifflet » face à la corruption au pouvoir n'est pas une voie facile, exempte de contradictions et, encore moins, de succès assuré. Witch Hunt est un drame norvégien qui explore les ramifications personnelles, juridiques et politiques dans la vie d'une femme qui ose élever la voix contre un géant économique.

La brillante Ingrid Bolsø Berdal — reconnue pour ses rôles dans les films Hercules, Hansel & Gretel : Witch Hunters et la série Westworld de HBO — incarne Ida Waage, une femme heureuse et sûre d'elle qui aime son travail de gestion des finances d'un prestigieux cabinet d'avocats à Oslo.

Lorsqu'une facture de 4,5 millions de couronnes (500 000 dollars) apparaît d'une entreprise qu'il ne reconnaît pas, il demande à son collègue en charge de l'affaire, Jan Gunnar, s'il sait quelque chose à ce sujet. (Preben Hodneland). « Il suffit de payer », lui dit-il. « Ce n'est pas la procédure », répond-elle. Ida décide de porter l'affaire devant les autorités sans se rendre compte que sa vie est sur le point d'être ruinée.

Il s'avère que la facture fait partie d'un stratagème de blanchiment d'argent que Jan Gunnar a initié à la demande de son client Peer Eggen (Mads Ousdal), qui est responsable de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Bien qu'Ida ait raison de refuser le paiement de la facture, les associés du cabinet d'avocats serrent les rangs contre elle.

Écrit par le duo féminin Anna Bache-Wiig et Siv Rajendram Eliassen (responsable de l'excellente série 2015, Acquitted), Witch Hunt (Heksejakt, en norvégien) est une série de thriller élégante et captivante. Contrairement à d'autres contenus scandinaves (Karppi, Entrapped, Broderliner) qui tirent pleinement parti des magnifiques forêts et paysages nordiques, la série montre un autre monde : celui du luxe des entreprises et la vie cachée de riches avocats qui s'attaquent sans pitié les uns aux autres.

Bien qu'ils tirent de différents cas réels de lanceurs d'alerte qui ont été touchés juste en disant la vérité, les scénaristes se sont d'abord inspirés d'une affaire qui a choqué la Norvège, celle de l'avocate Kari Breirem qui a été congédiée pour avoir refusé de signer un paiement à un politicien et a raconté ses expériences dans un livre. C'est ce qui a amené les deux à raconter l'histoire à travers l'expérience du plaignant.

Au-delà de sa facture technique et d'un script agile, le cœur de la série réside dans Ida, qui, au fil de l'histoire, doit prendre des décisions de plus en plus difficiles. La performance de Bolsø Berdal comprend les nuances du personnage et les renvoie avec le plus grand impact émotionnel. Pour ce rôle, elle a remporté le prix de la meilleure actrice aux Golden Screen Awards en Norvège.

Witch Hunt fait référence à la série danoise Follow the Money, un autre excellent drame sur un crime financier qui tourne au sang. Il comporte huit épisodes de 45 minutes qui se déroulent à pleine vitesse et le rendent idéal pour le marathoning.

La saison complète de la Chasse aux sorcières est désormais disponible sur demande sur Flow sur n'importe quel appareil.