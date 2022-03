Violence à l'égard des femmes : les chiffres des enlèvements montent en flèche au cours des deux premiers mois de 2022

Le 26 mars, Brenda a été kidnappée aux yeux de ses voisins de San Luis Potosí : malgré les appels à l'aide, les criminels a réussi à la menacer et à l'amener contre votre volonté dans un véhicule privé.

Ce cas est répertorié comme la partie émergée de l'iceberg d'une crise sécuritaire pour les femmes au Mexique dans laquelle, au cours des deux premiers mois de 2022, il a connu un rebond considérable après quatre mois de baisse de son incidence.

Selon le Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (SESNSP), les enlèvements de femmes sont passés de 10 cas en janvier à 28 en février, ce qui représente non seulement le record le plus élevé des deux dernières années, mais aussi le plus important pour la même période dans le toute l'administration.

Bien que de janvier à février 2021, il y ait eu une augmentation de deux cas (de 10 à 12), le Mexique a connu une baisse de 37 à 27 incidents au cours de la même période en 2020, de 46 à 30 en 2019 et de 40 à 31 en 2018.

Ainsi, la République mexicaine a accumulé 38 enlèvements de femmes jusqu'à présent en 2022, dont cinq ont été perpétrés dans les États de Veracruz (2), de Basse-Californie (2) et de Tamaulipas (1), a indiqué l'agence.

Actuellement, Veracruz est l'entité qui concentre le plus grand nombre de femmes privées de liberté avec six enregistrements ; un enregistré en janvier et les cinq autres en février 2022. Viennent ensuite l'État du Mexique (Edomex) avec cinq (un en janvier et quatre en février), puis Baja La Californie avec trois (un en janvier et deux en février).

Les autres entités qui ont également fait état d'enlèvements en janvier - inchangés pour février - étaient Chihuahua (3), Oaxaca (1) et Querétaro (1). Pour leur part, San Luis Potosí et Tabasco ont enregistré une augmentation d'un cas, chacun cumulant deux enregistrements dans le dernier rapport.

Dans le même temps, d'autres États qui ont également signalé deux enlèvements cette année sont Mexico (CDMX), Hidalgo, Michoacán, Puebla ; tandis que Morelos, Nuevo León et Zacatecas ont été inclus dans un seul cas.

Selon le rapport de l'organisation Common Cause, Analysis of Criminal Incidence Janvier-Février 2022, au cours des deux premiers mois, il y a eu une augmentation des crimes d'enlèvement et de traite des personnes, entre autres.

Dans le même ordre d'idées, le dernier rapport de sécurité du ministère de la Sécurité et de la Protection des citoyens (SSPC) a montré que 112 enlèvements avaient été signalés dans tout le pays au cours de cette période, 36 de plus qu'à la même période en 2021, 10 qu'en 2020 et un en 2018.

Ce décalage, selon la dépendance, était en grande partie dû à « des cas tels que celui de 22 migrants privés de liberté et libérés à Veracruz ». Malgré cela, il a souligné que le chiffre actuel est inférieur de 39,4% au plus haut historique, lorsque 185 se sont accumulés en janvier 2019.

Il a également indiqué que les actions du gouvernement ont permis d'arrêter 4 286 personnes d'incidents criminels, de démanteler 469 gangs et de libérer 1 859 victimes de juillet 2019 à février 2022, selon la Coordination nationale anti-enlèvement (CONASE).

