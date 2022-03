Le début de la semaine a commencé par une protection douce et plate accordée à Alejandra Cuevas et Laura Morán, inculpées pour le crime présumé du frère du procureur Général de la République (FGR), c'est pourquoi y compris au premier étage la prison pendant plus de 500 jours.

Cela a provoqué une série de réactions de l'opinion publique, des politiciens, des analystes et des experts, aux journalistes ou à la société civile, qui ont attaqué le procureur jusqu'à ce qu'il demande sa démission de son poste au sein du FGR.

Selon le journaliste Raymundo Riva Palacio, Gertz Manero a insisté avec une dernière occasion d'intervenir dans l'affaire avant la résolution, et c'était de demander un rendez-vous avec le président Andrés Manuel López Obrador pour demander au tribunal son soutien et ses pressions, mais il n'a pas été entendu.

L'écrivain a considéré dans sa plus récente chronique pour Ejecentral que les deux procureurs, la capitale et le fédéral, « ont tiré sur la loi dans la tête », après que la Cour suprême a montré comment « ils ont violé la Constitution, manipulé la loi, inventé des accusations, ignoré les preuves des personnes accusées de homicide commis par commission, misogynie et violation des droits de l'homme ».

Photo : EFE/FRANCISCO GUASCO/Archives

Riva Palacio a souligné qu'Andrés Manuel López Obrador « a très bien lu ce qui se passait », après que divers rapports d'abus de pouvoir et de manipulation des procureurs et de la Cour supérieure de justice du CDMX aient été rendus publics.

Bien qu'Alejandro Gertz Manero ait été indigné par la tournure de l'affaire Alejandra Cuevas, mais comme l'a indiqué l'écrivain, il a dû démissionner et a vu passer un projet de résolution devant lui qui a abouti à la liberté des femmes en question.

« La violation des lois a été monumentale, comme en témoignent certaines des affirmations faites devant la Cour lors de ses déclarations », a écrit Raymundo Riva Palacio.

C'est-à-dire, a-t-il noté, ce qui a été vu en Cour suprême était « un passage à tabac de Gertz Manero, Godoy et la Cour supérieure de justice de Mexico » ; cependant, il s'est également rendu compte qu'il n'y a pas de punition exemplaire pour les personnes qui ont abusé de sa position, malgré le fait que le tribunal est habilité à l'imposer.

« Il leur a pardonné leurs excès », a conclu le journaliste dans le texte Cour suprême, 11 - Gertz Manero, 0 dans Ejecentral.

Photo : EFE/Sáshenka Gutiérrez

Alejandra Cuevas et Laura Morán, qui ont été montrées du doigt, persécutées et emprisonnées pour le meurtre présumé du frère du procureur Alejandro Gertz Manero, ont obtenu un amparo clair et simple par la plénière du Suprême Cour de justice de la nation (SCJN), étant totalement libre.

Après qu'une analyse approfondie des questions a été décrétée le 14 mars, les ministres ont convenu que le mandat d'arrêt et l'ordonnance d'emprisonnement formelle contre les deux femmes étaient inconstitutionnels.

Ils ont ajouté de plus, de la part de la Cour suprême, que jusqu'à présent, l'autorité n'avait pas accrédité les exigences établies par la Constitution à cette fin. Le vote final sur le projet a été 11 en faveur, à l'unanimité.

Dans le cas spécifique de Laura del Morán, les autorités ont assuré que « la requérante recherchait, selon ses possibilités, de l'attention et des soins pour son partenaire, puisqu'elle confiait sa santé à un personnel techniquement préparé ».

PHOTO : DANIEL AUGUSTO SANCHEZ/CUARTOSCURO.COM

Par conséquent, il ne peut pas et n'a pas été prouvé qu'un crime avait été commis sous la modalité de la « commission par omission », ont-ils déclaré dans un communiqué adressé à la presse et à l'opinion publique, qui peut être consulté publiquement.

En revanche, il a été déterminé qu'Alejandra Cuevas, emprisonnée pendant plus de 500 jours, serait immédiatement libre, car ils estimaient qu'il était incorrect de lui attribuer la mort de Federico Gertz Manero sous la figure de « garant accessoire ».

C'est parce que, premièrement, elle est une figure inexistante devant la Loi ; deuxièmement, il n'y a aucune preuve que la plaignante a accepté de prendre soin de la patiente, donc elle n'a pas pris de décisions concernant ses soins, et pire encore, ils n'ont même pas vécu ensemble.

