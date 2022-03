Tula Rodríguez dédie une vidéo émouvante à sa mère un an après sa mort : « Je t'aime éternellement, maman »

L'animatrice d'En Boca de Todos, Tula Rodríguez, a été confrontée à l'un des moments les plus difficiles qu'une personne puisse avoir, la mort d'une mère. La présentatrice a perdu son parent un mois comme ça en 2021. C'est pourquoi il n'a pas hésité à lui dédier une vidéo émotionnelle dans laquelle il exprime à quel point il l'aime et ce qu'il a lutté pour surmonter la douleur. Comme vous vous en souvenez, chaque fois que vous évoquez le sujet, vous ne pouvez pas vous empêcher de verser des larmes et de demander à vos fans de valoriser votre mère.

À cette occasion, et pour fêter une autre année depuis la mort de Doña Clara, Tula a posté une vidéo émouvante sur son compte Instagram. De plus, elle a écrit quelques mots sensibles soulignant à quel point elle était une bonne mère, épouse et fille.

« En se souvenant de tout ce qui a été vécu, il est impossible de ne pas remercier Dieu pour sa vie, une femme qui est une combattante, vaniteuse, aimante, mais avec une force inébranlable... Merci pour tout l'héritage que tu nous as laissé, maman. Aujourd'hui, j'élève une prière et un baiser au ciel parce qu'il y a un an, tu es parti pour ta nouvelle vie éternelle juste le jour de ton anniversaire. » , a écrit Tula Rodríguez à propos de Doña Clara, dont le décès a eu lieu le 28 mars 2021.

« Aujourd'hui, il y a des vacances au paradis et je remercie Dieu parce qu'il nous a donné la meilleure épouse, la meilleure mère et la meilleure grand-mère. Je t'aime éternellement, maman », a conclu la pom-pom girl.

Dans l'audiovisuel, vous pouvez voir la mère de Tula partager avec son mari, sa petite-fille Valentina et elle. Cette publication a rapidement suscité la réaction de ceux qui suivent l'actrice. Dans les commentaires, vous pouvez voir des signes d'affection d'Erick Osores, Gino Pesaressi, Ernesto Pimentel, l'acteur Emilram Cossio et plus encore.

Tula Rodríguez dédie une vidéo à sa mère un an après son départ. (Photo : Instagram)

LA FILLE DE TULA RODRÍGUEZ DÉDIE UN MESSAGE À SA GRAND-MÈRE

De son côté, la petite Valentina a également dédié quelques mots à sa grand-mère Clarita un an après sa mort.

« Joyeux anniversaire, grand-mère. Aujourd'hui, nous célébrons également une année sans vous, j'espère que partout où vous le passez LINDO, toute la famille vous dit joyeux anniversaire », a écrit la fille de Tula et feu Javier Carmona.

La fille de Tula Rodríguez dédie un message à sa grand-mère Clara. (Photo : Instagram)

Comme vous vous en souvenez, Doña Clara est décédée l'année dernière après avoir souffert de complications liées à la COVID-19. Après plusieurs jours de maladie grave, la femme est décédée, laissant un grand vide dans le cœur de Tula, de sa petite-fille Valeria et de son mari Don Tulo.

Depuis, l'animatrice n'a cessé d'exprimer ses sentiments à travers les réseaux sociaux ou les médias qui lui demandent, soulignant souvent à quel point elle lui manque. Le jour de la fête des mères, Tula lui a dédié un message déchirant.

« Je me rends compte que j'étais fille jusqu'à il y a un peu plus d'un mois (mars), et maintenant je ne suis plus qu'une maman », a déclaré Rodríguez au journal Correo. Cependant, il a précisé que sa mère aurait voulu qu'il aille de l'avant et qu'il ne soit pas vaincu par la douleur.

« Ma Clarita aimait ce que je faisais, peut-être que je pouvais rester à pleurer totalement effondrée par son absence et c'est humainement normal, mais la mère que j'avais ne l'aurait jamais permis », a-t-elle dit.

CONTINUEZ À LIRE