Tous les spectacles de Lollapalooza Argentina 2022 peuvent désormais être écoutés sur demande

Des personnalités internationales telles que Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes et Doja Cat, se sont mêlées à des artistes émergents et à des références locales telles que Duki, Babasónicos, Bizarrap et Nicki Nicole lors du retour tant attendu de Lollapalooza Argentina. Le festival a réuni 300 000 personnes sur 3 jours à l'hippodrome de San Isidro, a été suivi en direct par Flow par plus d'un million de personnes et a laissé des spectacles mémorables.

Le point culminant de l'ouverture a été Cyrus. L'ancienne Hannah Montana avait visité l'Argentine il y a 11 ans à l'adolescence, après sa rébellion post-Disney en 2014 et voilà qu'elle est revenue dans sa meilleure version : consacrée en rockstar. Miley portait sa voix puissante et sa présence écrasante avec les morceaux de guitare de son album Plastic Hearts, une reprise de « Heart of Glass » de Blondie, des citations à Pixies et même des versions déformées de chansons de ses débuts comme « 7 Things » et « Fly on The Wall ». Un clin d'oeil au public qui a grandi avec elle.

Miley Cyrus (Crédit : Flow Press)

Bizarrap est un autre qui a parié sur le cœur berçant du public. Le producteur argentin le plus écouté sur Spotify a clôturé la première journée avec un DJ set mêlant électronique et les succès de ses sessions BZRP à succès, comme ceux de Dillom et L-Gand (qui, en outre, ont eu des spectacles exceptionnels du festival à eux seuls). Il a sérieusement surpris en invitant Gaspar Benegas, guitariste du groupe d'Indio Solari, The Fundamentalists of Air Conditioning, sur scène. Avec l'arrivée de l'Indien, Biza a emmené « Jijiji » à l'hippodrome et a donné à ses fans ce qui se rapproche le plus de l'expérience d'un ricotero pogo.

Le deuxième jour du festival, il a eu la confiance des icônes new-yorkaises de The Strokes. Étant l'un des groupes les plus influents des 20 dernières années, il n'a pas grand-chose à prouver, pourtant il a prouvé son lien avec le public argentin en faisant une cumbia au milieu de « Razorblade ». Lors de leur quatrième visite en Argentine, le quintette s'est concentré sur les chansons de The New Abnormal, leur dernier album, et s'est laissé sortir du livret avec des chansons telles que « You're So Right » et « Electriciscape », qui n'ont pas été jouées en live depuis des années.

(Crédit : Flow Press)

S'il y avait un spectacle en phase avec les palmarès actuels, c'est bien celui de Doja Cat. Juste mélange de popstar et de rappeur, l'artiste californienne a fait ses débuts en Argentine sur le cheval des tubes avec lesquels Tik Tok a viralisé comme « Woman », « Streets » et l'incontournable « Say So ». Avec une chorégraphie intense, mais aussi avec une bande serrée, Doja a mis la touche finale à une autre date marquée par une nouvelle génération de girl power. Quelques heures plus tôt dans la journée, Nicki Nicole a dominé la scène avec des tubes tels que « Colocao » et « Wapo Traketero », et a invité Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar, à interpréter ensemble la collaboration qui leur a valu une nomination pour la meilleure chanson rock aux Grammys latins : « Venganza ».

Nicky Nicole (Crédit : Flow Press)

Foo Fighters a clôturé le festival à la troisième date, comme prévu, avec un spectacle plein de classiques : « Times Like These », « The Pretender », « Learn to Fly ». Mais ils avaient préparé d'autres surprises. En moyenne, le batteur Taylor Hawkins est allé à l'avant pour chanter, le chanteur Dave Grohl est revenu aux baguettes comme à ses jours de Nirvana et le groupe a fait « Somebody to Love » de Queen.

Foo Fighters (Crédit : Flow Press)

Le récital s'est poursuivi avec d'autres succès (« All My Life », « Run », « Wheels », « Best of You ») jusqu'à ce qu'un nouveau rebondissement vienne que seuls les plus attentifs ont vu venir (la batterie portait l'inscription « Foo's Addiction ») : le cofondateur du festival Perry Farrell a chanté « Been Caught Stealin », de Jane's Addiction. Un passage pour l'histoire.

Tous les spectacles du festival sont désormais disponibles sur demande sur Flow.