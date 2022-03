TikTok et Maluma ont une nouvelle alliance

La plateforme vidéo chinoise TikTok a annoncé un don d'un million de dollars à l'ONG El Arte de los Suenos, fondée en 2017 par l'artiste colombien Maluma et sa sœur Manuela, pour contribuer à l'éducation artistique des enfants et des jeunes défavorisés ayant des opportunités de vie.

Le montant du don est de 50 000 dollars américains, qui sera utilisé pour faire avancer la mission de l'ONG, qui est de soutenir la culture urbaine et d'autres formes d'expression, telles que la composition et la performance de la musique, le chant, la production, la danse et la peinture.

« Nous travaillons dans notre fondation depuis plusieurs années et nous avons apporté à chaque enfant l'attention et le soutien dont il a besoin. Nous avons aidé de nombreuses personnes à sortir de la drogue, à quitter la rue et à les pousser à se battre pour leurs rêves, c'est notre plus grande récompense », a déclaré Maluma à propos du travail de la Fondation à Antioquia lors d'un événement interne TikTok dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine Latinx en 2021.

Juan Camilo Bolívar, responsable des contrats chez TikTok, explique que l'idée est née de la « renaissance par l'art, la culture et la créativité » vécue à Medellín.

L'ONG Maluma a beaucoup participé pendant la pandémie de COVID-19

En pleine pandémie, The Art of Dreams a offert un programme de formation de 12 mois pour les jeunes à risque qui a animé des ateliers de groupe en direct et virtuels sur des sujets allant des autosoins à la gestion émotionnelle, à la motivation et à la décision -fabrication et autonomisation.

« Nous sommes ravis d'aider cette fondation, qui partage l'une de nos valeurs fondamentales, la construction d'un avenir meilleur grâce à la libre expression des idées. En Colombie, il y a une révolution culturelle alimentée par l'espoir et la persévérance que TikTok reconnaît et soutient », a déclaré Bolívar.

Depuis 2017, The Art of Dreams a travaillé avec des milliers de jeunes en Colombie, avec lesquels il a accompagné plus de 3 000 séances individuelles de psychologie, plus de 500 séances de groupe et plus de 7 000 heures de formation.

PHOTO DE FICHIER : Un logo TikTok est affiché sur un smartphone dans cette illustration prise le 6 janvier 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Photo du dossier

Que faire si un compte TikTok a été sanctionné et n'a plus les mêmes vues

De nombreux utilisateurs ont publié des vidéos sur TikTok, mais ils n'ont plus les mêmes goûts qu'auparavant. Si cela se produit, ils ont peut-être été victimes de « Shadowban ». C'est un moyen pour le réseau social de contrôler le contenu téléchargé plus rapidement. Si cela s'est produit, Infobae met en place le processus pour éliminer ce type de sanction sur TikTok.

Cela se produit généralement lorsque vous essayez de télécharger une vidéo qui enfreint les règles d'utilisation de l'application. Par conséquent, la meilleure façon de résoudre ce problème consiste simplement à supprimer les vidéos qui, selon eux, pourraient vous y avoir conduit.

Shadowban et TikTok. (photo : Will Codex)

Cependant, il existe une astuce pour pouvoir supprimer le shadowban d'un compte TikTok. Avant de l'utiliser, vous devez télécharger la dernière version de cette plate-forme vidéo. Vous devez donc vous rendre sur le Play Store ou l'App Store pour la mettre à jour.

1. Après l'étape précédente, entrez le profil TikTok et cliquez sur l'icône des trois lignes horizontales.

2. Deux options s'afficheront, sélectionnez « Paramètres et confidentialité ».

3. Recherchez la section « Confidentialité », puis activez « Compte privé ».

4. Laisser un compte privé pendant au moins deux semaines. Une fois cette période terminée, vous devez désactiver cette option et vérifier que vous n'avez plus de shadow ban.

Comment se déroule l'étape précédente ? Dans une semaine, vous devez télécharger une vidéo avec un fond noir et un texte blanc avec le message suivant : J'essaie cette méthode pour voir si TikTok supprime le shadowban de mon compte. Si je sors dans votre Pour vous, laissez-moi un message s'il vous plaît.

Il est probable que les première et deuxième vidéos n'obtiendront pas beaucoup de vues ; cependant, la troisième, les commentaires, les likes et les vues seront déjà appréciés, ce qui confirmera que le compte TikTok n'est plus soumis à cette sanction.

