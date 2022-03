SEP : quel est le dernier jour pour télécharger le bulletin scolaire et le certificat d'études

Deux des documents les plus importants pour les étudiants de l'enseignement de base, ainsi que pour leurs parents s'ils doivent effectuer une procédure, sont le certificat d'études et le bulletin, avec lesquels il est possible de vérifier que le mineur est inscrit dans un établissement d'enseignement.

Cependant, en raison de la pandémie, la livraison de ces documents a été compliquée par le travail à distance, mais le ministère de l'Éducation publique (SEP) a mis à la disposition des parents une plate-forme permettant de les télécharger rapidement, facilement et gratuitement, depuis le confort de la maison.

Le système de gestion de l'éducation et de l'éducation (SIGED) a permis à la section spécifique de télécharger les bulletins de vote pour l'éducation de base à partir de ce lundi 28 mars et sera valide jusqu'au jeudi 31 prochain, date qui enregistre la première période de remise des notes.

Afin de terminer cette procédure avant la fermeture du site Web, vous devez suivre les points suivants :

1. Obtenez la clé d'enregistrement unique de la population (CURP) de l'étudiant.

2. Accédez à la page du SIGED pour trouver le bulletin de vote avec le CURP.

3. Recherchez l'option Afficher les bulletins de vote et les certificats et cliquez sur.

4. À ce stade, il existe deux manières d'obtenir le bulletin de vote : la première consiste à utiliser les données du CURP et de la clé de centre de travail (CCT) de l'école où l'étudiant est inscrit. La seconde concerne la saisie des informations personnelles de l'étudiant : prénoms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance.

5. Après avoir rempli tous les champs, sélectionnez le document et la date d'évaluation pour le télécharger.

La procédure est éloignée car les écoles continuent de ne pas fonctionner normalement (PHOTO : MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO)

Sur la même page, vous pouvez consulter et télécharger le certificat d'études, il suffit de cliquer sur Certificats, au lieu de l'option de vote, et de sélectionner les dates correspondantes. Il existe également un moyen de réaliser cette procédure avec un code QR.

- Repérez le module QR dans le document téléchargé.

- Lisez le code à l'aide de l'appareil photo d'un smartphone ou d'une application.

- Attendez que l'application affiche le code et la dernière étape consiste à l'enregistrer sur votre appareil mobile.

- En cas d'erreur dans les documents, celle-ci doit être exprimée dans l'établissement d'enseignement de l'étudiant.

Le SEP a rappelé que les deux dossiers doivent être conservés pour le dossier académique de la mineure. Il a également souligné que les téléchargements de documents scolaires sont gratuits et peuvent être effectués à partir de n'importe quel appareil électronique.

Les documents peuvent être téléchargés depuis n'importe quel appareil mobile (PHOTO : ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO)

Les mineurs et leurs parents sont déjà sur le seuil de leur domicile pour se reposer en cette Semaine Sainte, une période que le SEP accorde au repos des élèves. Par conséquent, pour 2022, la période sera considérée du lundi 11 avril au vendredi 22 du même mois. Ainsi, les enseignants et les élèves doivent retourner en classe jusqu'au lundi 25 avril.

Ce ne sera pas la seule pause que les élèves auront pendant le mois d'avril, car avant la fin, il y aura plus de jours sans école, comme l'école les activités seront suspendues au cours du dernier week-end d'avril.

Selon le calendrier, le pont débutera le vendredi 29 avril, en raison de la réunion du conseil technique de l'école que les enseignants et les gestionnaires acquerront. Il se joint ensuite au samedi 30 mars et au dimanche 1er mai.

