REGARDER EN DIRECT Chili vs Uruguay LIVE, dans l'espoir de se qualifier pour le repêchage du Qatar 2022

Le Chili et l'Uruguay s'affrontent lors de ce qui sera leur dernier match lors des qualifications du Qatar 2022. L'engagement aura lieu ce mardi 29 mars à 18h30 (heure péruvienne) au stade San Carlos de Apoquindo. La « Roja » joue sa dernière chance de participer à la prochaine Coupe du monde, tandis que la « Céleste » arrive qualifiée.

L'équipe de Martín Lasarte a subi une chute difficile et a été battue 4-0 lors de sa visite au Brésil. De leur côté, les Uruguayens ont ajouté trois points qui ont donné le billet au Qatar après avoir battu l'équipe nationale péruvienne par la moindre différence.

Actuellement, le Chili ne peut qu'aspirer au repêchage, il compte 19 points et se trouve à deux points de retard sur la cinquième place. Il faut que le Pérou perde à Lima avec le Paraguay et que la Colombie fasse match nul ou perde avec le Venezuela à Caracas.

DERNIÈRES NOUVELLES CHILE VS. Uruguay

La délégation uruguayenne est arrivée au Chili ce matin et s'est entraînée dans les installations du stade de l'Universidad Católica. Diego Alonso, entraîneur de l'équipe nationale, a donné une conférence de presse.

« Je propose qu'il s'agisse d'un match joué par l'équipe nationale uruguayenne et lorsque l'Uruguay joue, il n'y a pas de matchs amicaux ou de matches où quelque chose n'est pas joué. On joue toujours pour la fierté, quoi qu'il arrive », a-t-il dit.

Photo : @Uruguay

De son côté, Martín Lasarte a évoqué la blessure de Ben Brereton. « Il est clair que l'effort pour le faire, mais voici quelque chose qui limite. Nous espérons que son corps permettra à Ben de concourir. »

À QUELLE HEURE SONT CHILI VS. URUGUAY ?

Le match se brisera à 18h30 (HEURE PÉRUVIENNE), mais si vous vous trouvez dans d'autres pays, consultez le programme ci-dessous :

Bolivie : 19 h 30

Brésil : 20 h 30

Chili : 20 h 30

Colombie : 18 h 30

Équateur : 18 h 30

Espagne : 12 h 30 (mercredi 30)

Mexique : 17 h 30

Paraguay : 20 h 30

Uruguay : 20 h 30

États-Unis : 19 h 30

OÙ REGARDER CHILE VS. Uruguay

Argentine : TyC Sports Play, TyC Sports 2

Bolivie : Tigo Sports Bolivia

Chili : Chilevision, TNT Sports HD, TNT Sports Go, Stade TNT Sports

Equateur : Une chaîne de football

États-Unis : FuboTV, Fubo Sports Network

Mexique : Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Uruguay : VTV Uruguay

COMMENT REGARDER CHILEVISION TV EN DIRECT ?

Chilevisión est une chaîne de télévision ouverte chilienne, détenue par Warnermedia, qui offre gratuitement à son public distingué la transmission des matchs de l'équipe nationale chilienne.

DirecTV : Canal 151 (SD/HD) Canal 1151 (HD)

Movistar TV : Canal 121 (SD) Canal 811 (HD)

Claro TV : Canal 55 (SD) Canal 555 (HD)

CHAÎNE AU PÉROU POUR REGARDER CHILE VS. Uruguay

Le match entre le Chili et l'Uruguay sera diffusé sur le signal Movistar Plus (canal 6) au Pérou. Vous pourrez également connaître les objectifs, les incidents et les controverses de ce duel pour Infobae Pérou, qui aura une couverture complète des Qualifications Qatar 2022.

LES COMPOS POSSIBLES CHILI VS. Uruguay

Chili : Claudio Bravo ; Paulo Diaz, Gary Medel et Enzo Roco ; Mauricio Isla, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Charles Aranguiz et Gabriel Suazo ; Eduardo Vargas et Alexis Sanchez.

CHILI VS. DERNIERS MATCHS Uruguay

Coupe du monde 2022 Qatar : Uruguay 2 - 1 Chili

Coupe du monde Russie 2018 : Chili 3 - 1 Uruguay

Coupe du monde Russie 2018 : Uruguay 3 - 0 Chili

Coupe du monde Brésil 2014 : Chili 2 - 0 Uruguay

Coupe du monde Brésil 2014 : Uruguay 4 - 0 Chili

Coupe du monde Afrique du Sud 2010 : Chili 0 - 0 Uruguay

Coupe du monde Afrique du Sud 2010 : Uruguay 2 - 2 Chili

